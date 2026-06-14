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全球軍火補庫存，意外讓鎢成為新一輪資源爭奪焦點，因為耐高溫、硬度高，被大量用在穿甲彈、飛彈零件、航太設備與工業切削工具。隨著烏克蘭戰事持續、中東衝突升溫，各國國防需求快速拉高，也讓鎢從工業材料變成戰略物資。市場人士指出，鎢不是只有軍工會用到，從汽車零件加工、電子產品電路板製造，到半導體設備、電動車零組件與牙科器械，都少不了鎢或鎢碳化物。一旦供應吃緊，影響可能從軍火製造一路擴散到一般製造業。鎢供應最大的風險，在於產地過度集中。美國地質調查局資料顯示，2024年全球鎢產量約8.1萬公噸，中國占比高達8成，越南雖居第二，但產量與中國仍有明顯差距。中國自2025年2月起收緊鎢出口管理，理由是國家安全，但對高度依賴進口的國家來說，供應壓力立刻升高。美國本土鎢礦開採幾乎停擺，軍工產業過去仰賴海外供應，如今也被迫重新檢視來源風險。美國國防部已規劃自2027年起，限制採購使用中國開採、提煉或加工的鎢粉與重合金，等於要求軍工供應鏈加速尋找非中國來源。新礦開發需要時間，回收鎢廢料反而先成為替代解方。日經新聞報導，今年第1季美國鎢廢料出口量年增3倍至172萬公斤，幾乎追上去年全年220萬公斤的水準。其中，日本買盤最明顯。第1季美國對日本出口鎢廢料達59萬公斤，是去年全年出口量的24倍。市場研判，中國對日本鎢出口自2月後明顯受阻，日本為維持汽車、電子與製造業供應，只能加快向美國、歐洲及新加坡採購。需求急升也推高價格。資料顯示，美國鎢廢料價格今年5月已升至每磅167.5美元，遠高於去年同期不到40美元。為降低對中國依賴，哈薩克與韓國鎢礦開始受到關注。哈薩克大型鎢礦計畫未來若全面投產，年產量可達1.2萬公噸，約占目前全球年產量15%；韓國Sangdong鎢礦停產逾30年後也重新啟動。不過，新供應鏈要真正成形仍需時間。更讓美方警戒的是，中國也被指積極採購美國鎢廢料，甚至可能透過第三地轉運。