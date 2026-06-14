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顯示器模組廠晶采13日晚間發布重大訊息指出，公司當日獲悉董事長蘇漢傑辭世，後續將緊急召開董事會，推選新任董事長，以維持公司治理及董事會正常運作。晶采強調，公司各項業務均由專業經理人依權責分層負責，日常營運照常推動，董事長辭世對公司營運並無重大影響。根據晶采公司治理報告資料，蘇漢傑年歲近百，持有晶采350萬3146股，持股比率2.96%；另利用他人名義持有270萬783股，持股比率2.28%，合計持股逾620萬股。蘇漢傑畢業於台灣大學經濟系，過去曾任達威光電董事長，並兼任關係企業ASIA AMPIRE（HK）法人代表、威寬投資董事長，同時也長期擔任晶采光電董事長。晶采成立於1998年，主要從事工業應用中小型LCD模組研發與製造，早期從TN傳統模組切入，之後陸續推出STN單色顯示器、TFT彩色顯示器，近年產品線也延伸至AMOLED顯示器。公司長期聚焦客製化LCD模組，並與合作夥伴共同開發不同應用產品。晶采表示，後續營運仍將由既有經營團隊推動，相關業務維持正常。