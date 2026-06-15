我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩號碼怎麼選才會中？1獎號台彩認證已開337次：4號碼也超夯

歷年來至今「第一區各獎區開出次數」前五名則依序為：24號球337次、38號球332次、03號球330次、14號球326次、15號球321次； 「第二區各獎號開出次數」歷年來前五名依序則是：02號球271次，05號球260次、04號球248次、03號球239次、08號球230次。

▲根據台彩官網「冷熱門球號」數據顯示，歷年來至今「第一區各獎區開出次數」，24號球已開出337次，榮登第一名。（圖／台灣彩券官網）

▲倘若以115年度來看，截至目前為止，第一區最熱門獎號為38號球，第二區最熱門獎號為05號球。（圖／台灣彩券官網）

威力彩「24號球」猛開337！過來人選它獨中20億：上期也出現

2025年2月24日威力彩頭獎獎金衝上20億，當晚台彩開出威力彩第114000016期開獎號碼，第一區為「07、15、16、23、24、35」，第二區則是「02」，第一區亦可見「24號」出現

其採用自由選號搭配包牌方式下注，且使用「7組碰」投注方式，先是將第一區號碼分為選7組搭配，接著在第二區挑選3個號碼搭配，不僅可以選擇號碼，還能透過不同的組合增加中獎機率

▲2025年2月24日威力彩頭獎獎金衝上20億，當晚獎號也出現24號球；上期6月11日開出的獎號也同樣有24號。（圖／記者顏真真攝）

威力彩包牌3招！幸運兒靠「內行買法」抱走15.89億

▲彩券行威力彩包牌有幸運全餐（成本800元分2種玩法）以及「超級全餐（成本5600元）」可選擇，總共3種玩法。（圖/記者黃韻文攝）

威力彩最強獎號來了！威力彩連槓29期，威力彩頭獎獎金上看9.6億，並於今（15）日晚間8時30分將開出威力彩最新獎號，《NOWNEWS今日新聞》屆時將同步更新完整號碼給讀者。不過威力彩號碼眾多，怎麼選才會中獎是難解之題。，並都開出300次以上。威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，但獎號選擇眾多，如何挑選總讓彩迷困擾。但根據台彩官網「冷熱門球號」數據顯示，倘若以115年度來看，截至目前為止，：38號球17次、14號球15次、34號球13次、35號球12次、09號球11次；：05號球11次、03號球8次、02號球7次、04號球6次、08號球6次。值得一提的是，，由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出頭獎，得獎者不只獨得頭獎獎金，甚至還中了2組貳獎、6組3獎、12注4獎，總計獎金高達20億2013萬942元。台彩當時公布20億得主的選號方式，，當時就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都驚訝表示「第一次看到！」此外，不過還是提醒民眾，台彩冷熱門獎號僅是統計結果，每組號碼中頭獎的機率完全相同，只是中獎機率超低，僅有約為2209萬分之一，能不能中幾乎全靠運氣。但若是希望提高中獎機會，多數彩迷會選用「包牌方式」進行下注。威力彩包牌是指將威力彩數字組合全買下來，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，威力彩在2022年7月27日開出威力彩史上最高頭獎獎金31.24億獎號，當時分別在台北和南投開出一注，其中台北市的中獎者就是利用5600元包牌方式中得，不僅中了頭獎，還包括6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億高額獎金。