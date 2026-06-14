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AI晶片帶動先進封裝需求急速升溫，也讓半導體自動化設備廠盟立迎來新一波成長機會。盟立董事長孫弘表示，公司已逐步走出轉型陣痛，今年營運可望明顯放大；執行長林世東更形容，目前客戶需求熱度是過去少見，訂單能見度不只一年，甚至可看到三年。林世東指出，先進製程設備多由國際大廠掌握，但先進封裝設備供應鏈中，台灣廠商反而具備更高參與度，盟立原本就是台積電CoWoS先進封裝設備的重要合作夥伴，近期也打入台積電新世代CoPoS先進封裝供應鏈，並已開始交付CoPoS所需的自動化系統。孫弘指出，盟立過去幾年積極調整營運體質，如今半導體自動化需求進入收成階段。隨客戶新案陸續發包，公司目前在手訂單金額已回升至百億元規模，成為今年營運成長的重要支撐。林世東表示，這波需求不是短線急單，而是AI與先進封裝擴產帶動的長期趨勢，從目前接單狀況來看，未來幾年產業能見度仍相當清楚。除了半導體自動化，盟立也將機器人視為下一個成長曲線，轉投資盟英等資源，希望把AI技術導入實體機器人應用。