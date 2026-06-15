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市場持續消化美伊和平協議可能達成的消息，同時馬斯克旗下太空探索公司SpaceX，以史上最大IPO之姿掛牌上市，股價首日大漲逾19%，帶動美國股市上週五（12日）上週五全數走高，台指期夜盤上漲487點或1.1%，再加上美國總統川普宣布美伊達成協議，美方解除對伊朗海上封鎖，帶動台北股市今（15）日開盤上漲278.83點、來到44447.87點，隨後漲幅擴大到千點之上。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲3.63點、來到423.35點。今日開盤量大強勢個股：聯電、友達、華邦電、和桐、希華；開盤量大弱勢個股：力成、至上、台半、凌巨、國碩。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲50元、來到2360元；聯發科開盤上漲175元、來到4355元；台達電開盤上漲95元、來到2310元。經濟數據方面，美國密西根大學公布，6月初消費者信心指數由5月歷史低點44.8回升至48.9，高於前值。一年期通膨預期為4.6%，低於市場預估，顯示通膨壓力有所緩和。馬斯克旗下太空探索公司SpaceX上週五正式掛牌交易，以每股150美元開盤，終場收在161.11美元，較每股135美元的IPO定價勁揚19.34%，市值一舉衝上2.1兆美元，躋身美國市值第六大上市公司。美股四大指數上週五全數走高，道瓊指數上漲353.51點，或0.70%，收51202.26點，那斯達克指數上漲79.18點，或0.31%，收25888.84點，標普500指數上漲37.16點，或0.50%，收7431.46點，費半指數上漲200.03點，或1.52%，收13371.47點。台股ADR全線收紅，台積電ADR上漲0.68%，日月光ADR上漲3.59%，聯電ADR上漲4.59%，中華電信ADR小漲0.20%。台指期夜盤開低走高，終場上漲487點或1.1%，收在44704點，台積電期貨盤後終場上漲15元或0.65%，收在2325元。