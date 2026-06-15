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晶圓代工龍頭台積電近期公布最新營收數據，在人工智慧（AI）需求持續強勁帶動下，5月營收再度繳出亮眼成績。外媒《Barchart》分析指出，台積電不僅維持高速成長動能，市場對其未來獲利能力的評價仍偏保守，股價仍有進一步上漲空間。根據台積電公告，2026年5月合併營收約4,169.8億元，月增1.5%、年增30.1%。累計今年前5個月營收達1兆9,618億元，較去年同期大幅成長30%，顯示AI相關需求持續推升先進製程產能利用率。外媒《Barchart》指出，台積電目前不僅接近滿載生產，同時也透過產品價格調整提升獲利能力，銷售規模較一年前增加約三分之一，展現強勁成長動能。事實上，台積電管理層在今年4月第一季法說會中便預估，2026年全年美元營收增幅可望超過30%。第一季營收達359億美元，毛利率高達66.2%；第二季營收預估介於390億至402億美元之間，成長趨勢持續向上。外媒進一步指出，市場分析師普遍看好台積電未來數年成長前景，預估營收將從2025年的1,206億美元成長至2028年的2,550億美元，同期調整後每股盈餘（EPS）則可望由2.10美元增至4.93美元。若以18.5倍本益比估算，接近台積電過去10年的平均水準，未來18個月股價仍有約30%的上漲空間；若市場願意給予25倍本益比，潛在漲幅甚至可能超過70%。目前追蹤台積電的17位分析師中，有13位給予「強烈買入」評級，2位建議「買入」，僅2位維持「持有」。分析師平均目標價為450.46美元，較目前股價仍有約8%的上漲空間。為滿足AI產業鏈需求，台積電也持續擴大投資布局。公司預估2026年資本支出將接近520億至560億美元區間上緣，並同步擴增台灣、美國亞利桑那州及日本的3奈米產能，進一步鞏固全球先進製程領導地位。