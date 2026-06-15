我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年NBA總冠軍賽畫下句點，紐約尼克隊以大比分4：1擊敗聖安東尼奧馬刺隊，終結長達53年的冠軍荒。馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在賽後的舉動引發爭議，據轉播畫面顯示，馬刺隊多名球員在終場哨音響起後未與尼克球員握手便直接離場，他們此舉招致各界猛烈抨擊，被認為不僅輸了比賽，更輸了風度。紐約體育評論員阿蘭·哈恩（Alan Hahn）在節目中嚴詞抨擊文班亞馬的行為：「同樣軟弱的地方在於，他選擇直接走出球場，拒絕與剛從他手中奪走冠軍、且親自為他示範『如何贏球』的傑倫·布朗森（Jalen Brunson）握手。」哈恩強調，文班亞馬若想在未來奪冠，必須先學會承認並尊重對手的強大。勇士隊球星德雷蒙德·格林（Draymond Green）也對此表示不解：「這可不是什麼好事。」這場賽後拒絕握手的風波，讓馬刺隊在奪冠失利之餘，又蒙上了一層傲慢與缺乏風度的陰影。除了態度問題，文班亞馬在技術層面的缺失也成為熱議焦點。四屆冠軍得主「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）直言不諱地建議：「作為一名7尺4吋的長人，他必須變得更強壯。當你想要成為統治級球員時，對手會對你採取激烈的肢體碰撞，他絕對需要去重訓室加強身體對抗。」前NBA球員大衛·韋斯特（David West）則批評其缺乏背身單打技術；另一名球員伊曼·香珀特（Iman Shumpert）則呼籲馬刺隊應儘速安排他與傳奇名宿蒂姆·鄧肯（Tim Duncan）進行一對一特訓，並鑽研德克·諾維茨基（Dirk Nowitzki）的投籃技巧。數據顯示，文班亞馬在總冠軍賽期間過度依賴外線投射，三分命中率僅27.3%，遠不及西區冠軍賽時的表現，這也成為馬刺進攻停滯的主因。面對排山倒海的批評，文班亞馬在賽後受訪時展現了較為成熟的一面。他坦言自己在決賽中表現過於被動，無法如布朗森那樣隨時掌控比賽節奏，這成為球隊落敗的致命傷。「這是我人生中最重大的一堂課，」文班亞馬表示，「我看著布朗森如何處理比賽，那是我必須學習的地方。我會投入更多訓練，讓自己變得更強韌，並學會如何在場上始終保持對比賽的控制權。」