我是廣告 請繼續往下閱讀

日本國民女神新垣結衣6月11日迎來38歲生日，雖然代言品牌紛紛在社群平台送上祝福，「新垣結衣」也一度衝上日本X熱搜榜，但比起生日本身，更多粉絲討論的卻是她近年幾乎神隱的狀態，自2024年參與動畫電影《你的顏色》配音後，至今已長達2年未推出任何新作品，讓不少影迷開始擔心她是否已逐漸淡出演藝圈。對此，新垣結衣生日當天社群帳號悄悄更新跟粉絲報平安，不過沒多久就消失，讓不少網友一頭霧水，並且紛紛敲碗她趕緊回歸。回顧新垣結衣近年作品，2018年主演《無法成為野獸的我們》後，便未再以主角身分接演連續劇。最近一次現身日劇作品，已是2023年客串木村拓哉主演的《風間公親－教場0－》。電影方面，她在2024年為動畫電影《你的顏色》獻聲後，也再未傳出新片消息，演員活動幾乎進入停擺狀態，讓許多支持多年的粉絲相當掛念。除了作品減少外，新垣結衣的社群動態也成為外界關注焦點，她在2022年開設X官方帳號，主要是為了防止假帳號冒名，但開設至今僅發布過一張黑白照片，之後再也沒有正式發文，近年粉絲只能透過她偶爾更新的個人簡介得知近況，像是冬天提醒大家注意保暖，或在節日留下簡短問候，成為粉絲眼中極為珍貴的訊息來源。就在38歲生日當天，有網友發現新垣結衣的帳號自介突然新增一段文字：「感謝大家每年送來的訊息！我很開心。我很好喔。也祝福大家都能健康快樂地生活。」短短幾句話瞬間引發熱烈討論，不少粉絲感動表示終於知道女神一切安好，不過奇怪的是這段訊息不久後又悄悄消失，讓外界更加好奇背後原因，也讓相關話題持續延燒。自2021年與星野源結婚後，新垣結衣一直維持相當低調的生活步調，鮮少公開露面，也極少分享私人近況。雖然不少粉絲尊重她的選擇，但隨著兩年沒有新作品問世，加上社群幾乎停止更新，仍讓大批影迷忍不住敲碗回歸。生日相關新聞曝光後，日本網路也湧現大量留言表示：「只要能再看到她演戲就滿足了」、「希望今年能有新作品」、「真的好想再看到Gakki的笑容」，可見這位國民女神的人氣依舊不減。