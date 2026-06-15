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▲目前正在進行的玉山盃青棒賽，將決定今年U18亞青賽的組訓權，也是應屆高中生的最後一項大賽。（圖／記者邱曾其攝 ,2026.06.08）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒新人選秀會將在6月29日開始，而新人測試會則在今天進行。本屆的高中應屆畢業生相較去年，早早就被認為是人才大年，因此在新人測試會前，不論是中職自己6球團所進行的自辦測試，還是棒球數據機構、球探組織所辦的私人測試會，總能吸引許多國內外球探到場蒐集影像與數據，好回去跟所屬球團進行參考討論。然而雖是應屆豐收年，但中職球探卻更加苦惱，因為那些觀察許久的優秀好手，可能將直接跳過中職，瞄準海外職棒做為第一站。目前正在進行的玉山盃青棒賽，將決定今年U18亞青賽的組訓權，也是應屆高中生的最後一項大賽。對這些即將離開高中的球員來說，這不僅是要爭取自己能否再進入到U18培訓隊的機會，也是為自己一搏進入職棒的門票。所以只要是玉山盃的比賽，總能吸引許多國內外的球探到場，不僅是台灣與美國，甚至日本與韓國的球探也都會到場觀賽。然而有些高中大物已差不多決定好了下一步，等到玉山盃過後就可完成加盟細節，確認職業階段的起步地點。先前大聯盟官網海盜隊的頁面裡註冊了大溪高中的投手林珺希，據了解雙方達成協議的簽約金總額超過65萬美元，但由於林珺希尚在台灣代表桃園市打玉山盃，尚未通過整個加盟流程，要等到玉山盃打完後才要前往美國參加體檢。除了林珺希之外，同樣代表桃園市在進行玉山盃賽程的平鎮高中何樺、大溪高中賴謙凡，也將在玉山盃過後逐漸明朗職棒的落腳處。何樺有國聯球隊長期追蹤，賴謙凡則有美聯豪門開價，兩人赴美將不會太意外。除了上述3位投手之外，同為玉山盃桃園市隊的投手蔡辰瀧、游擊手陳柏凱，新北市的張乙安，都獲得美日職球隊關注，但目前還沒有明確的加盟球隊，也同樣是要等到玉山盃，甚至是U18集訓或亞青賽後再做決定，都是可能的時間點。據了解，3人都有國外球團初步開出合約條件，甚至也有中職球團企圖接觸，不過彼此都認為目標還是先放在旅外；新竹市的投手王翾祈目標也是放在旅外，他確認將會先就讀大學持續磨練球技，試圖獲得更好的合約條件。也因為許多年輕球員都跳過中職心向旅外，中職長久以來的簽約金600萬默契上限，再度受到討論與質疑。有高中教練表示：「中職600萬的上限真的是留不住人，這樣的金額對那些有旅外水準的球員完全沒有吸引力，是真的該適時打破了。」不過對於中職球團來說，600萬的簽約金上限其實是假議題，有些球員簽約金加上「好拿」的激勵獎金，早就超過600萬不少；再者是就算要給超過600萬的簽約金，到底要超過多少才能留住人，又是另一項難題。據了解，今年確實有幾支球團願意開出破格的簽約金水準，來與幾位有跟國外球團接觸的球員接觸。但今年有能力出國的高中畢業生，可獲得的簽約金水準都不錯；就算再往之前推，近年能出國的球員，簽約金水準都在30萬美元以上，與中職簽約金等級相近的球員，也會因為國外的訓練環境較好，有機會再提升自身的實力，希望繼續精進自己的想法下，最終婉拒中職選秀，選擇加盟條件差不多的國外球團。一位經紀人表示，中職留不住球員的問題，絕對不只是600萬簽約金的天險這麼簡單。該經紀人說：「我曾問球員，同樣600萬的簽約金，你要選中職還是美國？那個球員毫不猶豫的就說美國。他表示，美國的訓練條件好得多，高科技的輔助器材一應俱全，又是最先進的訓練計畫與環境，在同樣的條件下，選擇美國繼續去加強自己，絕對是容易且不會猶豫的選擇。而且現在小聯盟待遇也沒有那麼差了，去美國不會比較苦，但環境絕對比較好。」除了訓練環境的差別外，中職目前還沒有穩定的輸出球員旅外，也是另外一大硬傷，讓球員與經紀人對於未來想要旅外的夢想，不如提早先實現，不敢做出先留在中職的選項。另一個經紀人說：「有球隊跟我說，我們球隊都輸出球員去日本了，可以先考慮一下我們球隊啊？但我跟他說，可是選秀又不能保證一定是你們選得到！而且中職現在6球隊雖然環境比過去好，但每個球隊投入的狀況大不相同，重視的資源也是不太一樣，實在很難說服球員先去中職、再來旅外。」▲一位經紀人表示，中職留不住球員的問題，絕對不只是600萬簽約金的天險這麼簡單。（圖／攝影師 木永可名 授權使用）中職除了簽約金、訓練環境，無法跟美日職相比擬，導致無法留住頂級高中人才外，對於旅外回歸的球員，給予的合約總是不差，更加深了球員先旅外的想法。上面提及的高中教練表示：「其實就是中職自己造成的，簽約金開不高，卻又給旅外回來的球員很高的薪水，就算在1A、2A，月薪也有20到30萬。去美國就是要挑戰自己，希望可以拼上大聯盟，之後可以有好的合約與待遇，結果回來台灣後身價也不差，是正常人的話都會選先去旅外，之後再進中職。」想要留住人才，中職要做的絕不只是打破600萬簽約金上限而已，繼續提升整體的訓練與比賽環境，讓更多的年輕球員成為球隊主力，進而吸引國外球團關注，並降低對於「海歸」球員的影響力，最終再搭配簽約金等待遇提升，才能夠讓頂級高中生的目光轉向，把中職當成第一志願。