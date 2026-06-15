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獨中威力彩20億頭獎獎金！全新包牌法震撼台彩

▲威力彩頭獎獎金在2025年2月24日衝上20億大關，當晚得獎者靠著2100元包牌法順利獨中大獎。（圖／記者葉政勳 攝）

其採用2100元包牌法，透過自由選號搭配包牌方式下注，並使用「7組碰」投注方式，先是將第一區號碼分為選7組搭配，接著在第二區挑選3個號碼搭配，不僅可以選擇號碼，還能透過不同的組合增加中獎機率，當時就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都驚訝表示「第一次看到！」

2100元包牌法太罕見！數學老師試算：中獎率增20倍

總計投注21組，總花費2100元，中獎機率提升為100萬分之一，換算下來有0.000001，比起單組下注還增加20倍，且此種包牌買法確實相較罕見。

▲數學老師李祥曾針對威力彩各種包牌方式，包括800元版本、5600元全包買法等試算中獎機率。（圖／李祥數學YouTube）

威力彩包牌3招一次看！神人靠這招抱走15.89億

過去就有威力彩得主採用該方法下注，不僅中了頭獎，還包括6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億高額獎金。

▲威力彩包牌是指將威力彩數字組合全買下來的意思，以此增加中獎機率。根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為800元包牌和5600元包牌方案。（圖/記者張嘉哲攝）

威力彩已經連槓29期，頭獎獎金衝上9.6億天價數字，並於今（15）日晚間20時30分開獎，不過威力彩要中大獎十分不容易，為了提升中獎機會，不少人會採用包牌方式，，認證了中獎機率確實會變高。威力彩頭獎獎金在2025年2月24日衝上20億大關，台彩於當天晚上公布中獎得主，由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出大獎，得獎者不只一注獨得頭獎，甚至還中了2組貳獎、6組3獎、12注4獎，一次抱走高達20億2013萬942元的獎金。不僅如此，事後台彩還公開得獎者下注方式，過去數學名師李祥曾拍片分析，藉由數學試算20億得主包牌中獎機率。李祥表示，根據現今台灣彩券規則，威力彩選號區主要分為兩大區塊，第一區需從38個號碼中選出6個，再來從第二區8個號碼中選1個，總計有超過2200萬組，中獎機率大約只有0.00000005，中獎機率十分低。但這名20億得主確實讓中獎機率大增，在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼，據了解，威力彩包牌是指將威力彩數字組合全買下來的意思，以此增加中獎機率。根據威力彩現行玩法，除了一般的800元包牌法，，中獎機率也更加高。根據數學老師李祥計算，不過還是要提醒民眾量力而為，謹慎評估個人財務狀況，千萬不要過度投注。