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▲瓜多隊原本有極大機會將隊史不敗紀錄延續至20場（8勝12和），但在比賽尾聲的防守疏漏，讓整場比賽的努力付諸東流。（圖／路透／達志影像）

▲對於厄瓜多而言，這場爆冷落敗意味著他們在後續對陣德國的比賽中已不容有失。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽小組賽E組迎來一場窒息的防守大戰。賽前已連續19場比賽保持不敗、且自2025年3月以來在正式比賽中未曾失球的「南美勁旅」厄瓜多，於費城林肯金融球場對陣非洲雄獅「象牙海岸」。原以為雙方將以0：0握手言和，不料象牙海岸靠著效力於曼聯的阿馬德（Amad Diallo）在比賽第90分鐘的致命進球，以1：0驚險勝出，終結了厄瓜多長達一年多的金身不敗紀錄。這場比賽堪稱本屆世界盃開賽至今最激烈的消耗戰。厄瓜多隊展現了驚人的戰術紀律，這也是他們自2025年3月21日對陣委內瑞拉以來，首次在正式賽事中丟球。厄瓜多隊原本有極大機會將隊史不敗紀錄延續至20場（8勝12和），但在比賽尾聲的防守疏漏，讓整場比賽的努力付諸東流。厄瓜多主帥貝卡切切（Sebastian Beccacece）賽後於電視訪問中難掩失落：「我們上半場踢得很好，創造了不少明顯的得分機會。這場失敗令人痛苦，但這僅僅是小組賽的開端。」厄瓜多球員在比賽中數次叩關，甚至在上半場兩度擊中門框，卻始終欠缺臨門一腳。比賽直到最後階段仍僵持不下，直到第90分鐘，場上局勢出現巨變。象牙海岸的辛戈（Wilfried Singo）在中場發動了一次驚人的奔襲，他強勢突破對方防守，長驅直入並將球橫傳至禁區弧頂。埋伏已久的阿馬德展現冷靜心態，順勢起左腳勁射，皮球劃出一道精準弧線，鑽進球門死角。這一進球瞬間點燃了費城球場內少數象牙海岸球迷的熱情，與厄瓜多球迷的絕望形成鮮明對比。這場絕殺不僅讓象牙海岸在與德國同組的形勢中佔得先機，也證明了他們在面對防守強權時的進攻爆發力。本場勝利後，象牙海岸以3分積分與同組稍早大勝庫拉索的德國隊並列E組榜首。對於厄瓜多而言，這場爆冷落敗意味著他們在後續對陣德國的比賽中已不容有失。《The Athletic》分析，象牙海岸除了阿馬德的精彩進球外，邊鋒迪奧曼德（Yan Diomande）的表現同樣令人驚艷，其極具侵略性的邊路突破堪稱本場比賽的驚喜。隨著世界盃戰火持續延燒，厄瓜多若想在死亡之組中突圍，必須儘速修復防線裂痕，否則極可能面臨提前打包回家的命運。