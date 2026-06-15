我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓太空人隊官方公布最新先發輪值，明（16）日確定讓台灣強投鄧愷威於上午8點10分掛帥先發，在主場迎戰底特律老虎隊。由於老虎隊日前剛將「台灣怪力男」李灝宇拉上大聯盟，這場比賽將極有機會上演歷史首見的「台灣投打對決」。現年27歲的太空人右投鄧愷威，本季至今繳出3勝5敗、防禦率3.71的成績。不過，他在6月份的投球狀態陷入亂流，前一場對決洛杉磯天使時，因為招牌武器Sweeper未能有效控制，加上太常陷入球數落後，僅投4局就狂失7分，導致單月防禦率飆升至9.00。鄧愷威賽後也透過翻譯反省，強調面對大聯盟等級的打線，絕對不能一直處於球數落後的被動局面，否則投球會變得非常艱難。儘管遭遇挫折，太空人教練團依舊對他寄予厚望，讓他成為對戰老虎三連戰的首戰先發投手，期待他能全力奪下個人本季第4勝。這場世紀投打對決之所以能看到曙光，背後還帶有一點幸運的「天意」。老虎隊原定要在15日將傷兵麥茲（Casey Mize）拉回大聯盟，原本可能因此擠壓到陣中野手名額。不料老虎與守護者之戰因雨延賽，打亂了陣容調整節奏，球團決定繼續維持「多帶一名野手」的配置，讓14日重升大聯盟、隨即敲安且單場貢獻2次本壘助殺精采防守的李灝宇，得以隨隊前往休士頓，成功留在大聯盟名單內。不過這場台灣的投打對決能否成真，還是存在戰術上的變數。根據數據統計，鄧愷威本季是不折不扣的「右打殺手」，面對右打的被打擊率僅有0.181，但面對左打的被打擊率則偏高。反觀李灝宇，目前在老虎隊的定位多半屬於「面對左投時的先發或代打奇兵」。在太空人確定推出右投鄧愷威先發的情況下，老虎隊總教練是否會將右打的李灝宇排入明天的先發打序，還是會讓他坐在板凳上伺機尋求代打對決的機會，必須等到明天賽前亮牌才會正式揭曉。