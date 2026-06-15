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台股先前衝上45000點歷史新高，雖然隨後遇到拉回震盪，但仍帶動ETF投資熱度持續升溫。隨著6月除息旺季到來，本週共有21檔台股ETF將陸續除息，受益人數合計高達351萬人，也因此，投資人若想參與配息，須留意各檔ETF最後買進日。本週除息高峰日落在6月16日，共有14檔ETF將除息，最後買進日為6月15日。本次除息名單包括群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長（00981A）、復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、富邦特選高股息30（00900）、凱基優選高股息（3000915）、中信成長高股息（00934）、中信綠能及電動車（00896）、富邦旗艦50(009802）、主動第一金台股優（00994A）、台新永續高息中小（00936）、凱基台灣AI50（00952）、FT臺灣永續高息（00961）、富邦臺灣優質高息（00730）、玉山市值動能50（009803）、第一金工業30（00728）、兆豐龍頭等權重（00921）、野村趨勢動能高息（00944）、台新AI優息動能（00962）、兆豐電子高息等權（00943）、華南永昌優選50（009808）等21檔ETF。投資人最關注的就是配息率，這21檔中共有7檔ETF年化配息率超過10%。以中信綠能及電動車（00896）年化配息率17.6%居冠，大華優利高填息30（00918）以16.3%緊追在後；FT臺灣永續高息（00961）達14%、群益台灣精選高息（00919）為13.2%，另外00934、00994A及00929的年化配息率也都超過10%。若以受益人數觀察，高股息ETF仍是市場焦點。00919以131萬4018名受益人穩居第一；00981A以99萬245人排名第二；00929則以40萬9737人位居第三。值得注意的是，根據最新公告，00919及00981A本次配息來源皆為「已實現資本利得」，投資人領取配息後無須併入綜合所得稅申報，也不需繳納補充保費。此外，季配息ETF 00919本次每受益權單位配發1元，創下新高紀錄，並已連續13季維持10%以上年化配息率。目前基金規模達5380億元，為台股ETF市場第四大ETF。群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，雖然台股目前處於高檔震盪，但中期來看依舊維持偏多結構。整體而言，盤勢「機會大於風險」，投資人需要在震盪中掌握好布局節奏，透過穩健配置來提高勝率，此時有息收保護的台股高息ETF就是首選工具，適合逢低分批布局。