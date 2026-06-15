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球類皮克敏有7隻 紅色是足球限定

▲《Pikmin Bloom》中，體育館鑰匙圈飾品皮克敏共有7隻，分別對應各種不同球類。（圖／Pikmin Bloom）

體育館鑰匙圈皮克敏出現條件

▲玩家可以在體育館、校園附近發現「球類鑰匙圈」飾品皮克敏的花苗。（圖／Pikmin Bloom 官網）

全台體育館鑰匙圈刷點熱區

▲日本足球代表性的前鋒岡崎慎司，與皮克敏合作舉辦Party Walk。（圖／Pikmin Bloom）

2026世界盃足球賽開踢，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》中的「體育館鑰匙圈飾品」討論度也暴增，特別是紅色皮克敏的「足球鑰匙圈」，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文整理「體育館鑰匙圈飾品皮克敏」的拿法、種類、探測器用法、全台熱門地點等攻略。足球籃球棒球網球橄欖球羽球排球《Pikmin Bloom》的「球類鑰匙圈」飾品最初在2022年12月5日推出，玩家可以在體育館、校園附近發現「球類鑰匙圈」飾品皮克敏的花苗，培育出來的皮克敏，身上的鑰匙圈會顯示「體育館的名稱」和「找到花苗的日期」。獲取球類皮克敏的方式就是「開探測器」，若想開探測器，建議在「附近的地點」欄位中，只剩下「體育館」標籤時開啟，根據各路皮克敏玩家在社群分享攻略，「棒球場成功率通常高於一般運動中心，且在場館外圍繞一圈，比只站在入口更容易撿到體育館花苗。」■台北大巨蛋■台北小巨蛋■天母棒球場■台北田徑場■新莊棒球場■板橋體育場■新北市體育園區■樂天桃園棒球場■桃園市立田徑場■新竹棒球場■新竹縣體育場■洲際棒球場■台中市立體育場■朝馬國民運動中心■彰化縣立體育場■南投縣立體育場■斗六棒球場■嘉義市立棒球場■嘉義縣立體育場■台南市立棒球場■亞太國際棒球訓練中心■高雄國家體育場（世運主場館）■高雄巨蛋■澄清湖棒球場■鳳山體育場■宜蘭運動公園體育場■花蓮縣立體育場■台東縣立體育場■屏東縣立體育場■屏東棒球場■基隆市立體育館■基隆市立田徑場■澎湖縣立體育場■金門縣立體育場■南竿體育館此外，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》因應世足開踢，官方 Party Walk 也與日本足壇傳奇岡崎慎司合作，6月20日前，透過連結報名參與 Party Walk，就可以獲得免費的「專屬足球主題臉部彩繪」，皮友們記得加入！台灣時間6月13日09:00至6月20日17:00專屬足球主題臉部彩繪