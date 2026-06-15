2026世界盃足球賽開踢，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》中的「體育館鑰匙圈飾品」討論度也暴增，特別是紅色皮克敏的「足球鑰匙圈」，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文整理「體育館鑰匙圈飾品皮克敏」的拿法、種類、探測器用法、全台熱門地點等攻略。

我是廣告 請繼續往下閱讀
球類皮克敏有7隻　紅色是足球限定

📌紅色：足球
📌黃色：籃球
📌藍色：棒球
📌白色：網球
📌紫色：橄欖球
📌岩石：羽球
📌粉紅色：排球

▲《Pikmin Bloom》中，體育館鑰匙圈飾品皮克敏共有7隻，分別對應各種不同球類。（圖／Pikmin Bloom）
▲《Pikmin Bloom》中，體育館鑰匙圈飾品皮克敏共有7隻，分別對應各種不同球類。（圖／Pikmin Bloom）
體育館鑰匙圈皮克敏出現條件

《Pikmin Bloom》的「球類鑰匙圈」飾品最初在2022年12月5日推出，玩家可以在體育館、校園附近發現「球類鑰匙圈」飾品皮克敏的花苗，培育出來的皮克敏，身上的鑰匙圈會顯示「體育館的名稱」和「找到花苗的日期」。

獲取球類皮克敏的方式就是「開探測器」，若想開探測器，建議在「附近的地點」欄位中，只剩下「體育館」標籤時開啟，根據各路皮克敏玩家在社群分享攻略，「棒球場成功率通常高於一般運動中心，且在場館外圍繞一圈，比只站在入口更容易撿到體育館花苗。」

▲玩家可以在體育館、校園附近發現「球類鑰匙圈」飾品皮克敏的花苗。（圖／Pikmin Bloom 官網）
▲玩家可以在體育館、校園附近發現「球類鑰匙圈」飾品皮克敏的花苗。（圖／Pikmin Bloom 官網）
全台體育館鑰匙圈刷點熱區

📌台北市
■台北大巨蛋
■台北小巨蛋
■天母棒球場
■台北田徑場

📌新北市
■新莊棒球場
■板橋體育場
■新北市體育園區

📌桃園市
■樂天桃園棒球場
■桃園市立田徑場

📌新竹市
■新竹棒球場

📌新竹縣
■新竹縣體育場

📌台中市
■洲際棒球場
■台中市立體育場
■朝馬國民運動中心

📌彰化縣
■彰化縣立體育場

📌南投縣
■南投縣立體育場

📌雲林縣
■斗六棒球場

📌嘉義市
■嘉義市立棒球場

📌嘉義縣
■嘉義縣立體育場

📌台南市
■台南市立棒球場
■亞太國際棒球訓練中心

📌高雄市
■高雄國家體育場（世運主場館）
■高雄巨蛋
■澄清湖棒球場
■鳳山體育場

📌宜蘭縣
■宜蘭運動公園體育場

📌花蓮縣
■花蓮縣立體育場

📌台東縣
■台東縣立體育場

📌屏東縣
■屏東縣立體育場
■屏東棒球場

📌基隆市
■基隆市立體育館
■基隆市立田徑場

📌澎湖縣
■澎湖縣立體育場

📌金門縣
■金門縣立體育場

📌連江縣（馬祖）
■南竿體育館

▲日本足球代表性的前鋒岡崎慎司，與皮克敏合作舉辦Party Walk。（圖／Pikmin Bloom）
▲日本足球代表性的前鋒岡崎慎司，與皮克敏合作舉辦Party Walk。（圖／Pikmin Bloom）
🟡《Pikmin Bloom》、岡崎慎司 Party Walk

此外，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》因應世足開踢，官方 Party Walk 也與日本足壇傳奇岡崎慎司合作，6月20日前，透過連結報名參與 Party Walk，就可以獲得免費的「專屬足球主題臉部彩繪」，皮友們記得加入！

■時間：台灣時間6月13日09:00至6月20日17:00
獎勵：專屬足球主題臉部彩繪
參與連結


相關新聞
張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...