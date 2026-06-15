2026世界盃足球賽開踢，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》中的「體育館鑰匙圈飾品」討論度也暴增，特別是紅色皮克敏的「足球鑰匙圈」，《NOWNEWS今日新聞》也透過本文整理「體育館鑰匙圈飾品皮克敏」的拿法、種類、探測器用法、全台熱門地點等攻略。
球類皮克敏有7隻 紅色是足球限定
📌紅色：足球
📌黃色：籃球
📌藍色：棒球
📌白色：網球
📌紫色：橄欖球
📌岩石：羽球
📌粉紅色：排球
體育館鑰匙圈皮克敏出現條件
《Pikmin Bloom》的「球類鑰匙圈」飾品最初在2022年12月5日推出，玩家可以在體育館、校園附近發現「球類鑰匙圈」飾品皮克敏的花苗，培育出來的皮克敏，身上的鑰匙圈會顯示「體育館的名稱」和「找到花苗的日期」。
獲取球類皮克敏的方式就是「開探測器」，若想開探測器，建議在「附近的地點」欄位中，只剩下「體育館」標籤時開啟，根據各路皮克敏玩家在社群分享攻略，「棒球場成功率通常高於一般運動中心，且在場館外圍繞一圈，比只站在入口更容易撿到體育館花苗。」
全台體育館鑰匙圈刷點熱區
📌台北市
■台北大巨蛋
■台北小巨蛋
■天母棒球場
■台北田徑場
📌新北市
■新莊棒球場
■板橋體育場
■新北市體育園區
📌桃園市
■樂天桃園棒球場
■桃園市立田徑場
📌新竹市
■新竹棒球場
📌新竹縣
■新竹縣體育場
📌台中市
■洲際棒球場
■台中市立體育場
■朝馬國民運動中心
📌彰化縣
■彰化縣立體育場
📌南投縣
■南投縣立體育場
📌雲林縣
■斗六棒球場
📌嘉義市
■嘉義市立棒球場
📌嘉義縣
■嘉義縣立體育場
📌台南市
■台南市立棒球場
■亞太國際棒球訓練中心
📌高雄市
■高雄國家體育場（世運主場館）
■高雄巨蛋
■澄清湖棒球場
■鳳山體育場
📌宜蘭縣
■宜蘭運動公園體育場
📌花蓮縣
■花蓮縣立體育場
📌台東縣
■台東縣立體育場
📌屏東縣
■屏東縣立體育場
■屏東棒球場
📌基隆市
■基隆市立體育館
■基隆市立田徑場
📌澎湖縣
■澎湖縣立體育場
📌金門縣
■金門縣立體育場
📌連江縣（馬祖）
■南竿體育館
🟡《Pikmin Bloom》、岡崎慎司 Party Walk
此外，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》因應世足開踢，官方 Party Walk 也與日本足壇傳奇岡崎慎司合作，6月20日前，透過連結報名參與 Party Walk，就可以獲得免費的「專屬足球主題臉部彩繪」，皮友們記得加入！
■時間：台灣時間6月13日09:00至6月20日17:00
■獎勵：專屬足球主題臉部彩繪
■參與連結
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📌紅色：足球
📌黃色：籃球
📌藍色：棒球
📌白色：網球
📌紫色：橄欖球
📌岩石：羽球
📌粉紅色：排球
《Pikmin Bloom》的「球類鑰匙圈」飾品最初在2022年12月5日推出，玩家可以在體育館、校園附近發現「球類鑰匙圈」飾品皮克敏的花苗，培育出來的皮克敏，身上的鑰匙圈會顯示「體育館的名稱」和「找到花苗的日期」。
獲取球類皮克敏的方式就是「開探測器」，若想開探測器，建議在「附近的地點」欄位中，只剩下「體育館」標籤時開啟，根據各路皮克敏玩家在社群分享攻略，「棒球場成功率通常高於一般運動中心，且在場館外圍繞一圈，比只站在入口更容易撿到體育館花苗。」
📌台北市
■台北大巨蛋
■台北小巨蛋
■天母棒球場
■台北田徑場
📌新北市
■新莊棒球場
■板橋體育場
■新北市體育園區
📌桃園市
■樂天桃園棒球場
■桃園市立田徑場
📌新竹市
■新竹棒球場
📌新竹縣
■新竹縣體育場
📌台中市
■洲際棒球場
■台中市立體育場
■朝馬國民運動中心
📌彰化縣
■彰化縣立體育場
📌南投縣
■南投縣立體育場
📌雲林縣
■斗六棒球場
📌嘉義市
■嘉義市立棒球場
📌嘉義縣
■嘉義縣立體育場
📌台南市
■台南市立棒球場
■亞太國際棒球訓練中心
📌高雄市
■高雄國家體育場（世運主場館）
■高雄巨蛋
■澄清湖棒球場
■鳳山體育場
📌宜蘭縣
■宜蘭運動公園體育場
📌花蓮縣
■花蓮縣立體育場
📌台東縣
■台東縣立體育場
📌屏東縣
■屏東縣立體育場
■屏東棒球場
📌基隆市
■基隆市立體育館
■基隆市立田徑場
📌澎湖縣
■澎湖縣立體育場
📌金門縣
■金門縣立體育場
📌連江縣（馬祖）
■南竿體育館
此外，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》因應世足開踢，官方 Party Walk 也與日本足壇傳奇岡崎慎司合作，6月20日前，透過連結報名參與 Party Walk，就可以獲得免費的「專屬足球主題臉部彩繪」，皮友們記得加入！
■時間：台灣時間6月13日09:00至6月20日17:00
■獎勵：專屬足球主題臉部彩繪
■參與連結