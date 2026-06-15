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▲《花邊教主》布蕾克萊佛莉（右）與泰勒絲（左）過往也曾是超級好閨密，卻因布蕾克告導演性騷擾，泰勒絲遭到牽連而被惹毛，導致友情破裂。（圖／摘自 @blakelively IG）

▲布蕾克萊佛莉（右一）、泰勒絲（右三）與麥爾斯泰勒（左一）、克萊斯佩里（左二）曾經一起在VIP區看泰勒絲的男友崔維斯凱爾西比賽，但一年多之後彼此的情誼就都變調。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西（右）的世紀婚禮備受矚目，媒體盤點她的人際關係，想找出受邀賓客都是哪些人。（圖／美聯社／達志影像）

樂壇天后泰勒絲盛傳即將在7月初結婚，賓客已陸續接到邀約，名單成為各方矚目焦點，媒體卻也藉機檢視她的人際關係，點名一堆曾經要好但後來疏遠的昔日閨密，包括《花邊教主》女主角布蕾克萊佛莉、《捍衛戰士：獨行俠》男星麥爾斯泰勒與妻子克萊斯佩里等。英國《每日郵報》稱布蕾克為了佔據泰勒絲頭號閨密的位置，曾經分化克萊斯佩里與泰勒絲，有如現實生活的宮鬥劇。娛樂圈中很多人想成為泰勒絲的朋友，讓她像是校園裡的女王，旁邊都有一群好姐妹們陪伴，但其他姐妹之間就未必那麼欣賞對方了。前年曾經跟她一起在VIP區看她男友崔維斯凱爾西比賽的克萊斯佩里與布蕾克萊佛莉就是這種狀況，布蕾克不樂見泰勒絲與克萊斯佩里走太近，會威脅到自己的「頭號閨密」位置，曾經試圖拆散她們，不料自己的一場官司，弄得泰勒絲跟她們都疏遠。布蕾克在拍攝《到我們為止》時與身兼男主角和導演的賈斯汀貝爾多尼嚴重不和，賈斯汀認為布蕾克想把老公、《死侍》男主角萊恩雷諾斯拉進來，改劇本、將自己身為編導的位置鯨吞蠶食，先發制人找公關公司塑造自己被欺負、布蕾克耍大牌的公眾印象，讓布蕾克在上片期間有如各方箭靶，躲著不太敢出來怕挨罵，後來她不想再忍，控訴賈斯汀拍片時性騷擾，兩邊打起法庭戰。過程中布蕾克被發現曾經以簡訊向賈斯汀示威，表明自己在業界有重要的幫手，泰勒絲就是其中之一，有如《冰與火之歌：權力遊戲》龍女身旁的龍，會拚命捍衛她，賈斯汀的律師團隊一度要求傳喚泰勒絲作證，讓最不想被牽扯進官非的泰勒絲很感冒，開始疏遠布蕾克。而《每日郵報》也稱，麥爾斯泰勒對這則報導，簡直不敢相信，跟克萊斯佩里也與泰勒絲保持距離，不想被牽連。昔日布蕾克萊佛莉與泰勒絲曾經好到時常同進同出，就連美國國慶假期都看得到她們和各自伴侶一起出來度假，布蕾克孩子們的教母也是泰勒絲，但兩人現在關係非常尷尬，泰勒絲後來沒有需要出庭，布蕾克也一度與賈斯汀達成庭外和解，又在後續相關審訊中取得優勢，可是和泰勒絲的姐妹情似乎已回不去，外界也不認為布蕾克會收到泰勒絲的婚禮邀約。至於克萊斯佩里，除了因為官司與泰勒絲劃清界線之外，早先她由於個人因素曾經缺席某個頒獎典禮、泰勒絲無法同理她的決定，感到很不開心，彼此之間就已經有了點裂痕。之後克萊斯佩里雖然仍與泰勒絲維持聯繫，就不再像過去把和她的友情放在優先位置。去年初洛杉磯大火，克萊斯佩里與麥爾斯泰勒失去了他們的房子，泰勒絲沒有慰問，讓他們感覺到交情真的回不去了。