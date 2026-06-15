泰王長女帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha，簡稱帕公主）於11日因腹部感染病逝，享年47歲。她的遺體已送抵曼谷大皇宮，開放民眾入內悼念。有泰媒引述公主生前同窗的回憶，形容她相當親民，在學校從不擺架子，出身高貴卻非常認真用功，無論身處什麼社會或職場地位都始終謙遜。
根據《Thai PBS World》報導，曾在法政大學法律系與長公主同窗的阿塔威・蘇萬帕迪（Atavit Suwanpakdee），在長公主過世後，於自己的社群平台發文追憶，他坦言當初得知有王室成員要去法律系就讀時，其實很緊張，但他的擔心很快就消失了，長公主以親切、不拘泥的方式介紹自己：「我的名字是帕（Bha）。朋友都叫我 Than。你們無須對我使用王室用語。」
阿塔威表示，帕公主的舉動讓他印象深刻，2人的友誼從大學時期，一路延伸到海外求學階段，甚至是初入職場以後。儘管擁有王室身分，但帕公主的大學生活其實就跟一般學生沒兩樣，她會和朋友一起去法政大學Tha Prachan校區附近的餐廳用餐，也會排隊買食物，參與學生社團與活動。
阿塔威指出，他最難忘的回憶之一，是法律系舉辦的一場迎新活動，當時他半開玩笑的說，長公主大一時錯過傳統迎新，應該補參加一次，她同意之後，同學們就在活動中開玩笑的幫她畫臉：「她笑了，我們也笑了。我永遠不會忘記。」形容她開朗、自律、平易近人，從不與同學保持距離，深受朋友與學長姐喜愛。
阿塔威也說，帕公主是一位非常優秀的學生，記憶力驚人、學習能力很強，2人從法政大學畢業後都前往美國深造，他在波士頓讀書，長公主則前往康乃爾大學攻讀碩博士，有一次自己到訪康乃爾大學，看見長公主在寒冷的校園中獨自走著，背著一個裝滿書的大背包：「她非常用功，也有極強的毅力。」
後來，公主在泰國駐紐約聯合國代表團擔任外交人員，返回泰國後又出任檢察官，整個職涯始終保持謙遜，任職檢察官期間，有時也會和同事一起到辦公室附近的小飯館吃午餐：「無論她到哪裡，大家都喜歡她。」
最後，阿塔威並補充說，帕公主是泰王與人民的希望之一，無論是擔任外交官、專業法律人還是軍職，都有出色表現，對她的離世深感哀痛，將永遠記得長公主的仁慈、智慧，對國家的堅定奉獻，並分享自己與公主的合照以表追思。
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阿塔威表示，帕公主的舉動讓他印象深刻，2人的友誼從大學時期，一路延伸到海外求學階段，甚至是初入職場以後。儘管擁有王室身分，但帕公主的大學生活其實就跟一般學生沒兩樣，她會和朋友一起去法政大學Tha Prachan校區附近的餐廳用餐，也會排隊買食物，參與學生社團與活動。
阿塔威指出，他最難忘的回憶之一，是法律系舉辦的一場迎新活動，當時他半開玩笑的說，長公主大一時錯過傳統迎新，應該補參加一次，她同意之後，同學們就在活動中開玩笑的幫她畫臉：「她笑了，我們也笑了。我永遠不會忘記。」形容她開朗、自律、平易近人，從不與同學保持距離，深受朋友與學長姐喜愛。
阿塔威也說，帕公主是一位非常優秀的學生，記憶力驚人、學習能力很強，2人從法政大學畢業後都前往美國深造，他在波士頓讀書，長公主則前往康乃爾大學攻讀碩博士，有一次自己到訪康乃爾大學，看見長公主在寒冷的校園中獨自走著，背著一個裝滿書的大背包：「她非常用功，也有極強的毅力。」
後來，公主在泰國駐紐約聯合國代表團擔任外交人員，返回泰國後又出任檢察官，整個職涯始終保持謙遜，任職檢察官期間，有時也會和同事一起到辦公室附近的小飯館吃午餐：「無論她到哪裡，大家都喜歡她。」
最後，阿塔威並補充說，帕公主是泰王與人民的希望之一，無論是擔任外交官、專業法律人還是軍職，都有出色表現，對她的離世深感哀痛，將永遠記得長公主的仁慈、智慧，對國家的堅定奉獻，並分享自己與公主的合照以表追思。