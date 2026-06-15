有台灣「護國神山」之稱的台積電，是全球最領先的半導體晶片製造商，不少人以在台積電工作為榮，台積電的薪資、福利也讓許多人相當羨慕。有一位在台積電上班的員工就分享，自己在台積電上班的一天內17小時作息，從早上7點半準備起床，一直忙到半夜才能入睡，釣出許多人分享自己的上班作息。
台積電員工作息曝光 每天上班13小時
在台積電上班的原PO在Dcard發文分享「台積電的一天」，她平常會設定早上7點半的鬧鐘，8點出門並順便買早餐，8點半就到工作位置開電腦，準備開晨會的資料，9點開始一邊開晨會，一邊檢查自己的信箱並做事，到中午11點半吃飯。
下午1點要繼續準備開會，接電話等工作，到下午4點開始準備5點的會議，直到下午5點半終於開完所有的會議，趁其他同事還沒下班，到處找人討論事情。直到晚上7點半才能靜下心來查案和測試，晚上9點半感覺再不回家，明天會爬不起來，於是下班回家，工時高達13小時，晚上10點到家洗澡、休息，直到深夜12點半睡覺。
眾人佩服爆肝行程 警察工時更長、薪水慘
貼文一出，許多人留言感到佩服，「終於不是倖存者偏差」、「終於看到一個真實的故事了」、「這才是真的，全對」、「這生活…...」、「這是最開心的行程吧！有地獄行程也要說一下」、「太操了吧...還好沒去」、「辛苦了姐，這錢我賺不來」。
還有警察分享自己深夜12點半還在100公里外調監視器，當天還是要8點準時上班，「我今天輪休又重大刑案回公司準備出門抓人了，薪水可能只有你們1/3不到」，還有人認為，「比會計師事務所好多了，重點是錢還比較多」，更有內科住院醫師表示，自己都在5點半起床，6點半到醫院後，一路忙到晚上12點才能睡，若有值班，甚至要到隔天9點、11點才能下班，只能趁空檔睡一下。
《NOWNEWS》記者實際詢問在台積電工作的朋友，主要還是要看是什麼部門跟職位，不同的職位工作內容也不同，他自己上下班時間都很固定，工時也跟一般上班族差不多，不過有時候有專案要忙，就比較有可能要加班，假日偶爾也需要支援。
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在台積電上班的原PO在Dcard發文分享「台積電的一天」，她平常會設定早上7點半的鬧鐘，8點出門並順便買早餐，8點半就到工作位置開電腦，準備開晨會的資料，9點開始一邊開晨會，一邊檢查自己的信箱並做事，到中午11點半吃飯。
下午1點要繼續準備開會，接電話等工作，到下午4點開始準備5點的會議，直到下午5點半終於開完所有的會議，趁其他同事還沒下班，到處找人討論事情。直到晚上7點半才能靜下心來查案和測試，晚上9點半感覺再不回家，明天會爬不起來，於是下班回家，工時高達13小時，晚上10點到家洗澡、休息，直到深夜12點半睡覺。
貼文一出，許多人留言感到佩服，「終於不是倖存者偏差」、「終於看到一個真實的故事了」、「這才是真的，全對」、「這生活…...」、「這是最開心的行程吧！有地獄行程也要說一下」、「太操了吧...還好沒去」、「辛苦了姐，這錢我賺不來」。
還有警察分享自己深夜12點半還在100公里外調監視器，當天還是要8點準時上班，「我今天輪休又重大刑案回公司準備出門抓人了，薪水可能只有你們1/3不到」，還有人認為，「比會計師事務所好多了，重點是錢還比較多」，更有內科住院醫師表示，自己都在5點半起床，6點半到醫院後，一路忙到晚上12點才能睡，若有值班，甚至要到隔天9點、11點才能下班，只能趁空檔睡一下。
《NOWNEWS》記者實際詢問在台積電工作的朋友，主要還是要看是什麼部門跟職位，不同的職位工作內容也不同，他自己上下班時間都很固定，工時也跟一般上班族差不多，不過有時候有專案要忙，就比較有可能要加班，假日偶爾也需要支援。