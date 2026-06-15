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紐約尼克昨日於NBA總冠軍賽94：90擊敗聖安東尼奧馬刺，獲得年度總冠軍，當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）被球迷挖出去年休賽季參拜桃園大溪福仁宮時，第一次嘗試擲筊活動，就丟出象徵奪冠吉兆的聖筊，對比馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）前往少林寺修行，最終痛失冠軍，球迷笑說，「台灣宮廟大勝少林寺」、「台灣又贏麻了」、「大溪福仁宮成為新籃球聖地」唐斯前年交由交易轉戰尼克，成為球隊今年奪冠關鍵拼圖，季後賽出賽19場、場均15.9分、10.6籃板、4.9助攻、1.3抄截與1.3火鍋，防守上限制馬刺一哥文班亞馬也有不少功勞，被球迷認為是除布朗森（Jalen Brunson）以外，尼克奪冠最關鍵球員。唐斯去年8月曾受到球團與市政府邀約來台，撥空造訪台灣桃園大溪福仁宮參拜，當時首次體驗擲筊活動就擲出聖筊，引發外界關注，想不到回到NBA賽場後就奪冠，該次聖筊也被認為是「受到神明加持」的奪冠吉兆。巧合的是，同樣去年休賽季，文班亞馬則是前往中國少林寺潛心修練，回到球季後也率馬刺奪下62勝、並與尼克在總冠賽會師，結果最終落敗，唐斯與台灣宮廟組合贏到最後，也讓球迷大喊大溪福仁宮是新．台灣之光。球迷也紛紛笑說，「希望你能回台灣再祈禱一次，明年能衛冕冠軍」、「少林寺就是學一些出肘出腳的功夫而已」、「要來還願了嗎」，此外，還有球迷敲碗大溪福仁宮能出週邊小物，慶祝尼克奪冠，還稱該地為台灣籃球新聖地。