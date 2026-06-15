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不只外資看旺被動元件大廠國巨*（2327）股價後市表現，內資最新報告也給予投資評等為「強力買進」，目標價為1050元，帶動國巨*今（15）日開盤不久攻上漲停價940元，再創分拆後新天價，帶動被動元件族群一片紅通通。根據內資最新報告表示，隨著日系供應商主動收縮中低階市場的產出，產能外溢所產生的供給缺口將為國巨*帶來顯著的營收成長；同時券商也認為，部分二線廠為防範「長短料」導致的系統性斷貨風險，預防性下單現象才剛開始全面展開，導致原本局限於AI伺服器的區域性緊缺，將逐步擴散為全產業「長鞭效應」。也因此，內資給予投資評等為「強力買進」，目標價為1050元。不僅如此，美系大型券商最新報告指出，受惠AI基礎建設帶動高容量MLCC需求爆發，調升國巨2026年至2028年每股稅後純益（EPS）預估至18.2元、30.7元及42.6元，並以2027年27倍本益比重新評價，同步上調目標價。券商分析，AI伺服器對高容量MLCC的需求正快速攀升，其中47μF以上產品成為主要受惠項目。以最新VR200機櫃為例，47μF以上MLCC需求量較GB300增加約210%，且高容量MLCC占整體MLCC用量比重已超過30%，明顯高於GB300不到20%的水準，顯示產業需求不僅成長，更朝向高容量規格升級。此外，高容量MLCC需求大增，也對其他規格產品供給形成排擠效應。券商觀察到，多款0201及0402規格、容量1μF以下的MLCC現貨價格已出現明顯上漲，部分料號漲幅甚至達數倍，反映市場供需持續吃緊。在AI帶動需求升溫及供給緊張的環境下，券商看好國巨憑藉完整產品組合受惠程度居前，加上目前PEG約0.8倍，評價仍具吸引力，因此在上調獲利預估的同時，也同步提高目標價。大哥國巨*帶頭領漲，被動元件概念股一同走強，華新科、興勤、大毅、鈺鎧、華容、鈞寶、立敦、雷科、鈺邦、金山電、禾伸堂、日電貿、凱美、信昌電、蜜望實16檔個股同步飆漲停。