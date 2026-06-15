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帕金森氏症狀曝 沈富雄推測：不太嚴重

前台糖董事長吳乃仁因台糖土地交易案，遭法院認定涉及背信，並被判須賠償台糖相關款項，累計欠款約1.7億元。吳乃仁11日在律師陪同下，主動前往台中地院接受訊問，並坦言自己罹患帕金森氏症，隨後遭法官裁定管收，送往台中看守所。對此，曾擔任腎臟科醫師的前立委沈富雄認為，吳乃仁是否罹患帕金森氏症不重要，不需要以此當作藉口。沈富雄在政論節目《TVBS戰情室》中指出，吳乃仁於庭上解釋，先前台北地院拘提未果，是因為他患有帕金森氏症，生活無法自理，並沒有住在自己的住所，而是住在子女家中。不過，沈富雄認為，70多歲長者即使沒有罹患帕金森氏症，也可能選擇與子女同住，不應將疾病作為理由搪塞。沈富雄進一步說明，帕金森氏症通常會出現顫抖、行走緩慢、步態改變等症狀，病程嚴重時甚至可能影響吞嚥等身體功能。他表示，如果吳乃仁確實罹患帕金森氏症，從目前相關情況來看，推測可能並非太嚴重。沈富雄也提到，帕金森氏症、失智症與阿茲海默症，在症狀表現上有所不同。失智症患者的腦筋不清楚，有人外表看上去很快樂，感覺並沒有生病，但照顧上很麻煩；而帕金森氏症是影響身體動作功能，後期可能連吞嚥都無法；至於阿茲海默症，則完全沒有吞嚥問題。