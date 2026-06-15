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▲陸男一路逃竄，最終誤闖鎮東一街巷弄底端死巷，眼見無路可逃，竟棄車拔腿狂奔。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市前鎮分局員警於日前執行巡邏勤務時發現1名43歲陸姓男子所駕駛白色自小客車卻掛他車號牌，立即尾隨查證，並同步通報線上警力支援攔查。未料陸男不僅拒絕攔檢且加速逃逸衝進死巷逃往公寓頂樓，最後仍遭高警方圍捕。警方查出，陸男不僅毒駕，另涉恐嚇與竊盜案件，以及竊盜通緝，依法送辦。且上述違規行為合計最高可罰新臺幣246,000元，並當場移置保管該車輛。前鎮分局草衙派出所員警於14日13時許執行巡邏勤務時，行經前鎮區鎮國路一帶，發現一部白色自小客車所懸掛車牌與車型明顯不符，研判有可疑情事，立即尾隨查證，並同步通報線上警力支援攔查。未料陸姓駕駛（43歲）發現警方尾隨後，隨即加速駕車逃逸，穿梭巷弄企圖規避查緝。警方見狀立即通報線上警力支援攔截圍捕，展開追查行動。陸嫌一路逃竄，最終誤闖鎮東一街巷弄底端死巷，眼見無路可逃，竟棄車拔腿狂奔，躲藏至附近公寓頂樓企圖規避查緝。然而警方早已完成包圍部署，迅速縮小搜索範圍，最終於頂樓將陸嫌當場查獲。警方調查發現，陸嫌駕駛之車輛懸掛他車號牌上路，因擔心遭警方查獲而駕車逃逸。依規定對其實施毒品唾液快篩檢測，結果呈陽性反應。經進一步清查，陸嫌另涉及該分局偵辦之竊盜及恐嚇案件，並遭高雄地方法院竊盜通緝在案。警方當場查扣涉案車輛，並將陸嫌帶返偵辦，全案依觸犯《刑法》竊盜、恐嚇、公共危險及《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。另外，陸嫌使用他車牌照，最高可處新臺幣36,000元以下罰鍰；無照駕照最高可處新臺幣60,000元以下罰鍰及吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品最高可處新臺幣120,000元同時違規拒絕攔檢稽查」，最高可處新臺幣30,000元以下罰鍰，依法告發，上述違規行為合計最高可罰新臺幣246,000元，並當場移置保管該車輛。前鎮分局表示，對於任何企圖規避警方查緝、危害社會秩序及交通安全之不法行為，警方絕對強勢執法、依法究辦，絕不寬貸。未來將持續透過巡邏、路檢及各項勤務作為，主動查緝不法，全力守護市民生命財產安全，維護轄區良好治安與交通秩序。