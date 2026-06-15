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▲周董曾多次發布動態為阿Ken的甜甜圈店宣傳。（圖／IG haveagoodonut）

天王周杰倫14日下午突然現身台北車站商圈，讓不少路過民眾當場看傻眼。原來他無預警前往好友阿KEN投資的甜甜圈品牌「GooDonut」，不僅親自到場探班，還直接站進櫃檯當起「一日店員」，親民模樣迅速在網路瘋傳，也讓原本就相當熱門的店面瞬間被擠得水洩不通。周杰倫甚至還為現場顧客買單，讓不少粉絲直呼「超親民」。阿KEN去年跨足餐飲市場，在台北車站開設甜甜圈專賣店，開幕至今累積不少人氣，據了解周杰倫先前就曾透露有機會想親自到店裡看看，這次得知阿KEN人在店內巡店後，竟直接帶著《周遊記》團隊現身，來了一場毫無預警的突襲行程，也讓現場工作人員又驚又喜。據悉，這趟行程同時也是《周遊記》的錄製內容之一，周杰倫到場後不但配合拍攝，還相當投入體驗店員工作，從招呼客人、介紹商品到協助點餐都親自上陣。許多顧客原本只是來買甜甜圈，沒想到竟能近距離看到天王本人，紛紛拿出手機記錄這難得畫面。最讓現場顧客驚喜的是，周杰倫在互動過程中興致高昂，甚至主動替部分排隊民眾結帳買單。突如其來的福利讓現場瞬間爆出尖叫聲，不少幸運粉絲直呼根本像在作夢。有人笑說原本只是想買個甜甜圈，最後卻獲得「周董請客」的超級驚喜。相關畫面曝光後立刻在社群平台掀起討論，由於周杰倫近年經常被網友拿來與各種山寨版模仿者比較，不少人看到照片第一反應竟是懷疑真假。網友紛紛留言表示：「看到阿KEN才確定是真的周董」、「如果沒有阿KEN我還以為是分身」、「周董真的超挺朋友」、「買甜甜圈還能巧遇周杰倫，太羨慕了吧！」再度展現天王級話題魅力。