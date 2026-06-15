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▲路易王子表情包再上線！嘟嘴伸舌搶鏡（圖／美聯社／達志影像）

▲路易王子表情包再上線！嘟嘴伸舌搶鏡（圖／美聯社／達志影像）

▲梅根抱別人小孩說「我愛紅髮」惹眾怒（圖／截自ig@meghan）

英國國王查爾斯三世官方壽辰閱兵典禮（Trooping the Colour）13至14日盛大舉行，整場典禮話題不斷——8歲的路易王子再度貢獻「表情包」、凱特王妃罕見當眾怒瞪示威者，就連遠在美國的梅根王妃也在典禮期間更新IG「搶鏡」，讓這場王室慶典話題滿滿。本屆典禮最惹人發笑的焦點，非路易王子莫屬。8歲的他在白金漢宮陽台觀看皇家軍隊表演時，完全展現其「鬼馬」天性，嘟嘴、伸舌頭、做趣怪表情輪番上陣，更為了搶到更好的觀看角度，直接放棄端正站姿，整個人側身靠向陽台邊緣。豐富的表情和誇張的動作，讓他再度成為全球網路熱議焦點，相關影片與截圖瞬間在社群媒體上瘋傳。此外，不少網友也注意到，王位第二順位繼承人喬治王子最近明顯長高，12歲的他身高已直逼約1.75公尺的媽媽凱特王妃，少年感十足。典禮期間，現場除了熱情歡呼的民眾，也聚集了部分舉著「打倒王室」黃色標語的反君主制示威者。當凱特王妃與三名子女同乘馬車經過時，抗議群眾對著他們大聲發出噓聲，瞬間激起了凱特的母親本能。媒體鏡頭清楚捕捉到，凱特當場收起笑容，神情嚴肅地怒視發出噓聲的人群，眼神犀利，護子之心一覽無遺。這個罕見的「怒瞪」畫面隨即在網路上廣泛流傳，不少網友表示：「換任何一個媽媽都會這樣。」當天凱特身穿一襲復古粉藍色大衣洋裝，氣質優雅依舊，這也是她近年最受矚目的公開露面之一。就在閱兵典禮開始前，遠在美國的梅根王妃突然更新Instagram限時動態，發布了一張她與一名紅髮男嬰的合照，並留言：「大家都知道我偏愛紅髮」，還特別補充「這不是他（哈利王子）的孩子」，試圖用玩笑方式化解聯想。然而這個時間點與內容，立刻引發大量批評。梅根長期以來主張社群媒體的危險性，並支援因網路霸凌痛失子女的父母，卻同時在IG上持續發布孩子的照片，已屢遭「雙標」批評。這次上傳的是別人的孩子，更引來「是否需要取得孩子本人同意」的新一波爭議。支持者雖反駁「孩子父母已同意就沒問題」，但批評者則反嗆「孩子的隱私不是父母可以任意處置的財產」，兩方論戰至今未歇。這場英王壽辰典禮，路易王子的表情包、凱特的護子怒瞪、梅根的精準搶鏡，三條線同時引爆話題，讓這場王室慶典的討論熱度，遠遠超越了典禮本身。