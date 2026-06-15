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韓國男團Super Junior成員東海日前以「海外風雲大使」身分登上第21屆KKBOX風雲榜舞台，帶來個人專輯《ALIVE》相關表演。不過演出結束後，引發熱烈討論的除了東海本人的舞台魅力，還有一名在台上全程跟拍的攝影師，憑藉精準運鏡與穩定畫面意外成為網友口中的最大功臣，紛紛敲碗應該幫他加雞腿！不少粉絲在Threads分享演出片段，大讚這次轉播畫面幾乎零失誤，不論舞蹈走位、表情特寫還是節奏切換，都能精準抓到重點。尤其東海表演中的招牌動作與節拍亮點，每次都能剛好落在鏡頭中心，讓許多人看完直呼過癮，甚至忍不住反覆重播。還有現場觀眾貼出攝影師工作的側拍照片。畫面中可見他肩扛大型設備，在舞台周圍不斷移動，配合東海的演出節奏來回奔跑。有粉絲形容，從開場到結束都能看到攝影師在舞台旁穿梭，簡直像是在「飛上飛下」，敬業程度令人佩服。許多追星族分享長年觀看演唱會轉播的心得，有人表示，過去不少大型頒獎典禮或演唱會直播，常常在精彩舞蹈段落突然切到觀眾席，錯過最重要的表演畫面。反觀這次KKBOX風雲榜的鏡頭幾乎緊扣舞台本身，完整呈現編舞與走位細節，因此獲得高度好評。貼文和影片吸引大批網友朝聖留言，不少人笑稱已經不是「加雞腿」等級，而是應該直接替攝影師加龍蝦、鮑魚和松露。更有粉絲認為，KKBOX的運鏡完成度甚至不輸韓國大型音樂頒獎典禮MAMA，讓幕後工作人員意外成為演出後最受關注的話題人物之一。資料來源：Threads