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美國總統川普宣布美伊達成協議，美方解除對伊朗海上封鎖，帶動台北股市今（15）日開盤上漲278.83點、來到44447.87點，隨後漲幅擴大到千點之上，盤中最高來到45438.71點，午盤上漲1186.31點或2.69%，來到45355.35點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲3.63點、來到423.35點，盤中最高來到433.05點，午盤上漲10.27點或2.45%，來到429.99點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：聯電、華邦電、友達、南亞科、希華；午盤個股成交值排行榜前五名為：華邦電、國巨*、聯電、南亞科、聯發科。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲50元、來到2360元，盤中最高來到2365元，午盤上漲50元或2.16%，來到2360元；聯發科開盤上漲175元、來到4355元，盤中最高來到4545元，午盤上漲310元或7.42%，來到4490元；台達電開盤上漲95元、來到2310元，盤中最高來到2320元，午盤上漲15元或0.68%，來到2230元。不只權值股帶頭走高，連高價股也一同走強，倍利科、創意、台燿、聯友金屬-創、雍智科技、高力攻上漲停板，創新服務、大立光上漲逾9%，宜鼎、漢唐上漲逾6%。PCB族群也持續走高，柏承、松上、敘豐、嘉聯益、台燿、南亞攻上漲停板，精成科上漲逾9%，臻鼎-KY上漲逾8%，騰輝電子-KY上漲逾7%，博智、達航科技上漲逾6%。被動元件概念股也持續受到資金追捧，多檔攻上漲停板，包括鈞寶、金山電、日電貿、鈺鎧、禾伸堂、信昌電、國巨*、華容、大毅、華新科、凱美、蜜旺實、光頡、雷科、立敦，此外，天二科技、千如上漲逾9%，興勤、臺慶科上漲逾8%。記憶體族群也有買單敲進，華邦電攻上漲停價189元，力積電上漲逾7%，旺宏上漲逾6%，南亞科上漲逾5%。第三代半導體也表現強勁，環球晶、朋億*、華新科、合晶、凱美、中美晶、嘉晶攻上漲停板，越峰上漲逾9%，泰谷、朋程上漲逾8%，台亞、茂矽上漲逾7%。