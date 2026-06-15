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▲蔡依林（如圖）昨晚獻唱了歌迷敲碗已久的經典舞曲〈招牌動作〉。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）踏入歌壇27年，首度在6/12、6/13、6/14一連三天登上北京鳥巢開唱，近17萬張門票開賣即秒殺、創下8.7億台幣的票房，展現超強魅力。昨晚（14日）最終場，蔡依林達成人生新的里程碑，面對台下粉絲們熱情應援、告白，她也感性表示：「謝謝自己沒有放棄，一直唱歌、一直喜歡剖析自己的心。」昨晚是北京演唱會最終場，蔡依林依舊展現最好的舞台，完美詮釋一場華麗大秀，從服裝造型到舞台效果都能看出她的用心。而全場逾5萬名歌迷也給予熱情回應，讓蔡依林在台上興奮喊道：「最後一天了寶寶們！唱第一首歌時就知道大家有備而來，今天又（是）很棒很棒的天氣，讓我們一起同歡。」記者現場直擊，台下觀眾頻頻向Jolin大聲告白、不斷喊著「蔡依林」，讓本人聽了嬌喊：「好啦！會害羞啦。」並希望大家把這份精神，運用在最需要相信自己的時刻：「我很開心蔡依林這個名字在你們的生命中佔有一席之地，我常常聽到歌迷說『蔡依林可以我也可以』。」對此感到非常欣慰。蔡依林出道27年終於解鎖人生新的里程碑、成為第二位站上鳥巢開唱的台灣女歌手，她不禁感性說：「謝謝自己沒有放棄，一直唱歌、一直喜歡剖析自己的心，把自己完整想說的話、一個小靈感也變成這麼大的演唱會，然後把這故事再交給你們，希望你們在生活中能創造出更多屬於你們自己的愉悅時刻。」蔡依林在演唱會前兩晚，帶來限定曲目〈Dr.Jolin〉掀起熱烈迴響，為了不負大家期望，寵粉的她特別在最後一場的演出中祭出驚喜彩蛋曲目，獻唱了歌迷敲碗已久的經典舞曲〈招牌動作〉。時逢歌曲發行即將屆滿20周年，蔡依林特別選在首度攻蛋北京鳥巢之際重新演繹這首金曲，不僅掀起全場回憶殺，更為現場歌迷留下最難忘的回憶。