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▲荔枝老樹公園今年適逢豐收年，園區內一串串鮮紅飽滿的荔枝掛滿枝頭(圖／建設局提供2026.6.15)

台中市北屯「荔枝老樹公園」的黑葉荔枝爆發啦！(14)日台中市建設局跟荒野保護協會直接在公園開起「現採荔枝產地直銷趴」，現場滿滿都是提著飼料袋、眼冒綠光的家長和小孩，畫面看起來超像某種神祕的都市採收儀式。說起這座公園，背景故事其實求生慾極強。這塊位於北屯東山段的5400平方公尺土地，本來拿的是「社會住宅」的劇本，差點就要被水泥和地基封印。結果大家走進去一看，等等，這裡怎麼有100多棵活了半世紀的阿公級荔枝樹。當時地方居民和環保團體直接發動「護樹大作戰」，表示這群老樹不能亡。市長盧秀燕和市府團隊一聽，決定順應民意，開啟了「瘋狂協調模式」，跟國產署好說歹說，終於簽下代管契約。最後，市府祭出神操作，「社宅我們去別處蓋更大的（西屯國安段），這裡留給老樹繼續生孩子！」 成功達成了「樹有房子住，人也有房子住」的雙贏局面，這波操作直接給滿分。建設局長陳大田表示，這群老欉黑葉荔枝樹平常過得非常「freestyle」，市府秉持著低度擾動的原則，不噴農藥、不施化肥，主打一個「落葉歸根、自己養自己」的自然放養流派。沒想到，這群老樹今年求生慾大爆發，直接結實纍纍，鮮紅飽滿的荔枝掛滿枝頭，彷彿在對市民喊話，「看吧！留著我們是對的，明年還要吃就給我好好澆水」。中華民國荒野保護協會台中分會長游永滄表示，感謝盧市長及市府團隊傾聽地方聲音，積極保留百餘棵珍貴老荔枝樹，讓這片綠地成為都市中的生態教育基地。此次結合荔枝盛產季舉辦採果活動，不僅讓親子體驗採摘樂趣，也能從中認識食農教育與生態保育的重要性，展現台中兼顧城市發展與環境永續的成果。活動現場，數位發展局長林谷隆、建設局專委徐守全等人也脫下西裝，和荒野保護協會台中分會長游永滄一起加入「採果大隊」。小朋友們拿著飼料袋在樹下穿梭，體驗真正的「從產地到嘴巴」。這不僅是一場食農教育，更是一場活生生的都市傳奇證明了在台中，不只會蓋豪宅和社宅，連老荔枝樹都能在都市叢林裡當老大，順便吸一口充滿居住正義與果香的空氣吧！