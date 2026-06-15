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▲回憶得知入圍消息後的第一反應，蔡依林（如圖）坦言自己相當意外，直呼：「怎麼會入圍這麼多？」（圖／凌時差提供）

蔡依林帶著全新巡演《PLEASURE》登北京鳥巢開唱，昨晚（14日）最終場圓滿落幕，她驚喜宣布將出席6/27金曲獎頒獎典禮。今年一舉入圍金曲獎9項大獎的她難掩興奮地表示：「金曲獎，我來了！」被問到私心最想抱回什麼獎？蔡依林笑說：「最佳MV獎。」直呼之前入圍很多次但都沒有拿獎。蔡依林金曲獎一口氣入圍九項大獎，許多粉絲也好奇她當天是否會現身典禮，對此蔡依林難掩興奮地表示：「金曲獎，我來了！」驚喜宣布將出席6/27的頒獎典禮。提及私心最想抱回哪座獎項？蔡依林表示：「最佳MV獎應該要得一下吧！之前入圍很多次沒有拿獎，這次希望導演能得獎。」而回憶得知入圍消息後的第一反應，蔡依林坦言自己相當意外，笑回：「第一個反應是『怎麼會入圍這麼多？』我不知道大家怎麼討論、評審後來給出的意見是什麼，只是覺得能入圍這麼多獎，真的很驚喜。」對於專輯《PLEASURE》獲得專業評審肯定非常感謝與開心。值得一提的是，昨晚是她在鳥巢開唱的最後一夜，在演藝圈有著好人緣的她，吸引許多藝人到場朝聖，包括戚薇、孟美岐、主持人楊楊，另外將與蔡依林一同角逐金曲歌后的單依純，昨日也被粉絲直擊低調現身觀眾席，在網路上掀起熱議。