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▲蔡依林（如圖）為了北京鳥巢站特別耗資千萬打造全新巨型裝置「璀璨之花」。（圖／凌時差提供）

蔡依林（Jolin）自6月12日起，首度在北京鳥巢舉辦三場《 PLEASURE》巡迴演唱會，近17萬張門票開賣即秒殺，展現天后的超強魅力。然而，蔡依林能登上鳥巢開唱，不光只靠人氣，背後所付出的努力也讓人讚嘆不已，有別於大巨蛋的演出，蔡依林這次在服裝造型、舞台上都有新的設計，約2.5小時的演出，Jolin全開麥唱跳，甚至無預警將麥克風遞給身旁的舞者，讓觀眾又驚又喜。蔡依林《PLEASURE》巡演自三月初自深圳正式啟航，一路從廈門、長沙、重慶、青島、西安、蘇州、南寧、杭州、福州、合肥唱到北京鳥巢。秉持一貫求新求變的精神，從曲目安排、道具機關到服裝造型全面升級，服裝、道具幾乎與台北場有所不同，為了北京鳥巢站特別耗資千萬打造全新巨型裝置「璀璨之花」，呼應專輯所傳遞的自我探索與感官解放主題，搭配舞台視覺效果，讓人看得目不轉睛。此外，蔡依林在歌單編排上也有所調整，透過一首首歌曲的堆疊，將觀眾的情緒以及現場氣氛逐漸推到最高點，最後透過〈怪美的〉、〈愛無赦〉、〈PLAY我呸〉等多首嗨歌，在高潮之下完美落幕，讓粉絲們聽了過癮，也留下深刻記憶。值得一提的是，蔡依林是第二位在鳥巢舉辦演唱會的台灣女歌手，17萬張門票秒殺，累積8.7億的票房。不過，蔡依林不僅靠著高人氣，背後的用心與實力也成為關鍵，在2.5小時的演出中，蔡依林全程開麥唱跳，不僅能聽見氣息聲，高音、轉音也都拿捏的恰到好處，整體狀態超好，更無預警將麥克風遞給身旁的舞者，為整場演出增添趣味性與亮點，不僅是一場視聽覺饗宴、也是充滿誠意的大秀。除了全新裝置驚豔全場外，依循此次巡演每座城市都會安排「城市限定曲」的傳統，蔡依林此次也特別在北京鳥巢三場演出中準備不同驚喜曲目獻給歌迷，昨晚為了不辜負粉絲期待，特別獻唱了歌迷敲碗已久的經典舞曲〈招牌動作〉，掀起滿場回憶殺。在最終場演出中，蔡依林面對台下粉絲們熱情應援、告白，她也感性表示：「謝謝自己沒有放棄，一直唱歌、一直喜歡剖析自己的心。」