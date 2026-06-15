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▲冰球樂團（如圖）近日在香港演唱會上被歌迷拱「唱到80歲」，主唱王意有所指回答：「那很像別的樂團的口號耶？」似乎是在暗酸五月天。（圖／何樂音樂提供）

冰球樂團近日在香港演唱會上被歌迷拱「唱到80歲」，主唱王意有所指回答：「那很像別的樂團的口號耶？」還補充而且我都真的唱，疑似暗酸五月天，引起五迷不滿，甚至嗆他們是背骨仔。今（15）日主唱在社群上發聲道歉：「今後我會努力管好自己的嘴，無論唱歌或講話。」冰球樂團在香港開唱，台下歌迷嗨喊要他們唱到80歲，主唱王當下回說：「那你們都會一直買到80歲嗎？這好像是我們不會老，會一直唱下去，那很像別的樂團的口號耶？」還脫口：「而且我都真的唱。」疑似暗酸五月天，惹得五迷不滿。由於過去五月天曾邀請冰球樂團參加犀利趴，讓更多人認識他們，沒想到多年後竟在台上暗諷前輩，讓不少網友看不下去，痛批冰球樂團是背骨仔，「開這種玩笑真的不應該」、「不管在說誰，在台上暗酸別人就是不對。」、「同樣都是樂團有必要嗎？」、「不懂感恩。」今日稍早，主唱王在社群上發文道歉，表示：「對於昨天在台上的發言所造成各方不舒服及困擾，我真的感到很抱歉，也很懊悔。」對於自己的不成熟、輕率，他致上最深的歉意，強調：「今後我會努力管好自己的嘴，無論唱歌或講話。」王道歉後，留言區引來正反兩派留言：「作為一個音樂人，你拿著謠言去攻擊另一個音樂人最在乎的東西這很不ok」、「昨天那番話真的是傷到許多五迷的心。」但也有冰球樂團的粉絲們替偶像護航，覺得是被有心人士刻意放大。