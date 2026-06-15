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韓國演藝圈夫妻檔韓佳人和延政勳，兩人結婚多年並育有一女一子。近日，延政勳獨自帶著一雙兒女前往水族館享受溫馨的親子時光，沒想到在逛到紀念品店時，年僅7歲的兒子濟宇因為精緻帥氣的外貌太過吸睛，竟然吸引了一位素不相識的女學生主動上前送上可愛的玩偶，畫面曝光後立刻在網路引發熱烈討論。韓佳人的個人官方YouTube頻道最新影片中，延政勳帶著孩子們在水族館看完各式各樣的魚類後，正開心地在紀念品店挑選商品，突然有一位年輕的女學生走向濟宇，並將手中的娃娃送給他，突如其來的舉動讓現場的節目製作組驚呼：「看來是一見鍾情了」，而年幼的濟宇面對大姐姐的熱情示愛，則是顯得非常害羞、低頭裝沒事。影片中呈現了延政勳私下帶娃的真實日常，雖然平時形象溫柔，但面對路途中偶爾爭吵的姊弟倆，延政勳展現了果斷又嚴厲的管教手段，讓孩子們立刻乖乖聽話。當製作組好奇詢問平時是否都是全家一起出遊時，延政勳坦言平時大多由他獨自帶孩子出門，並透露韓佳人因為長期受到耳石症帶來的暈眩困擾，因此比較無法參與這種體力消耗較大的戶外行程。事實上，韓佳人與延政勳的兒子濟宇過去就曾因為神似媽媽的洋娃娃美貌而登上媒體版面，這次在公共場所被女生公開告白，再度證實了神級基因的強大，許多網友紛紛留言表示：「不愧是韓佳人的兒子」、「長大後肯定不得了！」