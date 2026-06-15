我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木村拓哉11月13日（五）、11月14日（六）北流演唱會座位圖、票價圖。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME）

⚠️限「台灣在住登記抽選」未中選者

⚠️視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。

日本男神木村拓哉將於2026年11月13日（五）、11月14日（六）在台北流行音樂中心舉辦演唱會，詳細購票辦法今（15）日正式出爐，通通以「實名抽票」販售，而且台灣人優先登記，票價分為1F座席5800元、2F座席4800元 or 4200元、3F座席3800元、1F身障席2900元、2F身障席2100元，7月6日星期一讓台灣歌迷先登記，7月13日才輪到海外歌迷抽票，若有剩餘未付款票券，主辦單位會視情況於7月29日在Ticket Plus遠大售票系統開放搶票。參加身分：持有「台灣身分證」、「台灣居留證 」者登記時間：2026年7月06日（一）13:00 ～ 2026年7月8日（三）13:00結果公布：2026年7月10日（五）12:00起陸續發送EMAIL及簡訊通知結帳期間：2026年7月10日（五）確認中選後～2026年7月11日（六）13:00截止⚠️本階段抽選結束後，「台灣在住登記抽選」所登記之名單即立即失效，故若於本階段未中選但仍希望參加演出活動者，請於開放「全球登記抽選」時，重新登記。參加身分：持有「台灣身分證」、「台灣居留證 」及全球海外人士登記時間：2026年7月13日（一）13:00～2026年7月15日（三）13:00結果公布：2026年7月17日（五）12:00起陸續發送EMAIL及簡訊通知結帳期間：2026年7月17日（五）確認中選後～2026年7月18日（六）13:00截止1.本次演唱會採全場實名制抽選，每個會員帳號每場最多可登記2張票（可分開登記），登記人的姓名不一定要是會員本人。同一個證件號碼在同一場演出只能登記一次，不能重複使用。⚠️票券上會直接印出參加者的「證件姓名」與「證件號碼」，登記時務必確認資料填寫正確。若填寫錯誤或不符合規定，將直接失去抽選資格。2.為了落實實名制規定，超過可修改資料的期限後，或已完成付款的訂單，都不能再修改任何資料。請確認實名制資料完全正確後，再進行付款。3.如果實名制資料中的「證件姓名」或「證件號碼」填錯，主辦單位不接受任何修改申請，只能在退票期限內辦理退票。結帳前請再次確認資料正確，若因資料錯誤導致無法入場，主辦單位與遠大售票不負任何責任。4.訂單成立後2小時內不能取消。超過2小時後，只要還在登記期間內，都可以到「我的訂單」申請取消，取消後也能重新登記。但登記截止後，所有訂單都無法取消、修改或重新登記，請特別留意。5.違規行為與處理方式・如果發現同一人重複使用實名制資料購票，主辦單位有權取消該場次名下所有票券。・若使用他人資料登記，主辦單位與售票單位有權直接取消訂單，並視同放棄抽選資格。・請勿將個人資料提供給陌生人或代購，以免被盜用而影響自身權益。演出時間：2026年11月13日（五）19:00 開演2026年11月14日（六）18:00 開演演出地點：台北流行音樂中心表演廳票 價：1F座席5800、2F座席4800 or 4200、3F座席38001F身障席2900、2F身障席2100售票系統：Ticket Plus遠大售票系統售票時間：台灣抽選：2026年7月06日（一）13:00～2026年7月08日（三）13:00全球抽選：2026年7月13日（一）13:00～2026年7月15日（三）13:00一般販售：2026年7月29日（三）12:00登記頁面：