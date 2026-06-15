我是廣告 請繼續往下閱讀

▲占地約1,110坪的仁美校區，綠覆率達125%，園區內種植超過110種、8,500株台灣原生植物，打造永續生態綠校園。（圖／四季藝術提供）

▲台中市仁美四季藝術幼兒園，以「四季藝術幼兒園—永續生態綠校園」榮獲最佳環境文化類銀獎。（圖／四季藝術提供）

▲四季藝術教育機構創辦人唐富美（右）與活動最大贊助單位(藍衣女士)合影。（圖／四季藝術提供）

由世界不動產聯合會（FIABCI）主辦，被譽為「全球建築界奧斯卡」的全球卓越建設獎，6月12日凌晨在奧地利維也納舉行頒獎典禮，台灣獲得4金5銀佳績。其中，台中市仁美四季藝術幼兒園，以「四季藝術幼兒園—永續生態綠校園」榮獲最佳環境文化類銀獎，讓臺灣教育理念與校園設計登上國際舞台。四季藝術兒童教育機構創辦人唐富美表示，四季藝術創立三十年來始終相信，孩子的學習不只發生在課堂，更發生在每天所處的環境之中——「環境，就是孩子的第三位老師。」仁美校區自規劃階段即以「環境即教育」為核心理念，希望在都市環境中打造兼具生態保育、永續發展與教育功能的學習場域，讓自然成為孩子日常生活的一部分。占地約1,110坪的仁美校區，綠覆率達125%，園區內種植超過110種、8,500株台灣原生植物，其中原生植栽比例超過七成。整體景觀規劃參考中台灣淺山生態環境，並與周邊生態系統串聯，形成都市中的生態綠網絡。校園中央設置長達50公尺的人工生態溪流「仁美溪」，結合雨水回收系統運作，模擬自然溪流與埤塘環境，成功復育包括台灣馬口魚、蓋斑鬥魚、台灣粗首鱲等12種原生淡水生物。園區內亦吸引多種野生鳥類與昆蟲棲息，成為幼兒觀察自然、生態探索的重要學習資源。除了生態環境建置，仁美校區近年亦推動節能減碳措施，取得ISO 14067碳足跡驗證，並於2024年獲得EEWH鑽石級綠建築標章認證。校方指出，園區透過太陽能發電設備及AIoT智慧能源管理系統，提升能源使用效率，實踐低碳校園目標。四季藝術創辦人唐富美表示，這次獲獎不僅是對校園建築設計的肯定，也反映教育空間在永續發展上的重要角色。她認為，孩子的學習不僅來自課堂，更來自每天所處的環境，而自然環境的營造有助於培養孩子對土地、生態與生命的理解。深耕幼兒教育30年，四季藝術結合瑞吉歐（Reggio Emilia）教育理念與創客教育精神，持續推動以環境為教材的教學模式。此次獲得全球卓越建設獎銀獎，也讓國際社會看見台灣在永續校園與教育空間設計上的實踐成果。