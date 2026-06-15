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▲泰王移靈痛哭照片瘋傳！AP攝影師怒踢爆：根本是AI偽造（圖／路透社／達志影像）

▲泰王移靈痛哭照片瘋傳！AP攝影師怒踢爆：根本是AI偽造（圖／截自Ｘ）

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕於11日病逝，舉國同悲。泰王瓦吉拉隆功隨即親率王室成員組成皇家車隊，護送長公主遺體移靈大皇宮，場面莊嚴肅穆。然而就在移靈儀式結束後不久，一張疑似泰王坐在車內「老淚縱橫」的照片迅速在社群網路上瘋傳，引發大批網友熱議。對此，泰國知名新聞攝影師第一時間出面踢爆，直指該照片極可能是透過人工智慧（AI）技術偽造，意圖損害王室形象。綜合泰媒報導，13日下午，泰王瓦吉拉隆功偕同王后素提達，率詩琳通公主、提幫功王子及詩妮娜貴妃等王室成員，前往朱拉隆功醫院護送帕差拉吉蒂雅帕公主遺體，移靈至大皇宮。儀式結束後，社群平台上隨即開始流傳一張照片，畫面顯示泰王在車內雙眼含淚、神情哀戚，令不少網友動容，紛紛留言表示不捨。然而，這張照片的真實性隨即遭到質疑。泰國美聯社（AP）資深新聞攝影師瓦桑特（Wasan Vanichchakorn）在看到網路流傳照片後，立即在臉書發文表達嚴正質疑。他表示，自己第一時間返回電腦，逐一核對當天在現場親自拍攝的原始檔案，卻完全找不到與網路流傳照片相符的畫面。根據瓦桑特實際記錄的真實影像，泰王與王后當天在儀式現場雖明顯神情肅穆、悲傷內斂，但並未出現網路照片中那般淚流滿面的激動神情。瓦桑特強調，網路流傳的落淚照片來源至今仍待查證，但高度懷疑是有人利用AI技術刻意變造，企圖誤導輿論、損害王室聲譽。他措辭強硬地表示，自己當天親手拍下的真實照片如今成為還原真相的關鍵證據，絕對無法坐視有人以假圖傷害王室形象。此次事件再度引發外界對AI深偽（Deepfake）技術的高度警覺。隨著生成式AI工具日益普及，製作以假亂真的人物照片門檻大幅降低，不肖人士得以輕易捏造名人或政要的「情緒畫面」，藉由社群媒體迅速擴散，往往在闢謠聲明發出前，假圖已被大量轉傳分享，造成難以挽回的輿論影響。瓦桑特亦補充指出，兩位陛下雖正承受失去至親的巨大悲慟，但在公開場合依然展現出堅忍克制的王室風範，持續履行應盡的職責與使命。目前泰國警方與相關單位是否介入調查假圖來源，尚待進一步消息確認。