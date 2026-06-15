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韓國星巴克5月18日推出「坦克日」促銷，適逢光州民主運動遭血腥鎮壓的紀念日，引起輿論大力反彈，業績也因此受到衝擊。韓國星巴克決定於6月22日下午3時起，關閉全韓國逾2000家門市，對員工實施歷史認知與社會敏感度教育訓練，創下該公司自1999年進入韓國市場以來首次全國性提前打烊紀錄。根據路透社報導，韓國星巴克上個月推出名為「坦克日」（Tank Day）的隨行杯促銷活動，推出時間恰逢5月18日、即韓國民主化歷史上具有重大意義的光州民主運動紀念日，引發外界質疑對歷史事件缺乏敏感度。1980年5月，韓國軍政府曾派遣軍隊與坦克鎮壓光州民主化示威，造成大量平民死傷，至今仍被視為韓國民主發展史上的重要傷痕。因此，「坦克日」活動被許多民眾認為觸及歷史傷痛，引爆廣泛批評。韓國星巴克母公司新世界集團（Shinsegae Group）指出，爭議爆發後，韓國星巴克銷售額出現「非常顯著」的下滑。集團會長鄭溶鎮（Chung Yong-jin）先前也已公開致歉，承認公司在活動規劃上出現重大疏失。為防止類似事件重演，韓國星巴克總部員工及新世界集團旗下零售巨頭易買得（E-Mart）主管將於6月17日率先接受訓練；集團高層與旗下子公司執行長則將於6月24日參加另一場專門課程。據悉，歷史教育課程將由成均館大學歷史學教授主講，內容涵蓋1950年代以來韓國現代史重要事件及其歷史意義。另一項社會敏感度課程則由社會學教授授課，探討企業在行銷與經營活動中，應如何面對歷史、勞工、性別、人權等社會議題。此外，韓國星巴克也宣布全面檢討行銷審核機制，未來將新增「社會敏感度檢核表」，評估活動內容是否涉及歷史事件、紀念日、政治議題、災難事故、軍事議題、性別議題、暴力或仇恨言論等敏感元素。據公司2024年度報告，截至去年底，韓國星巴克在全國擁有超過2000家門市。市場研究機構WISEAPP統計顯示，韓國星巴克目前仍是韓國消費者支付金額最高的連鎖咖啡品牌。