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台糖：經濟造林而非自然原始森林

民間團體今（15）日召開記者會，公開譴責台糖董事長吳明昌為了護航高雄新市鎮第三期開發案，台糖在橋頭糖廠的百頃森林綠地要變更建地，指「森林不是森林」。台糖回應，高雄新市鎮第三期開發案是由內政部國土署主導規劃開發，台糖是配合政府政策參與，並非主導，更說開發案址並非林地，是當初台糖利用蔗農地去植樹，確屬經濟造林而非自然原始森林。民團指出，台糖這百頃森林綠地也是螢火蟲、環頸雉等8種保育類的生態棲地，但吳明昌說，超過500億的土地利益面前，在立法院質詢台上說「森林不是森林」。台糖表示，高雄新市鎮第三期開發案是由內政部國土署主導規劃開發，台糖是配合政府政策參與，並無主導；另依內政部國土署5月27日新聞稿表示，該開發案目前在程序上尚未做出任何最終決定。而本開發案址並非林地，是當初台糖離蔗農地去植樹，確屬經濟造林而非自然原始森林，若適時疏伐後做更有效開發，可帶動地方繁榮發展。台糖也澄清，本案台糖經區段徵收開發後發回抵價地約40.72公頃建地，非102公頃，將負擔高額地價稅，且土地採只租不售原則下活化永續利用，絕無所謂大賺500億元情事。而該案屬於文化景觀之文資範圍內的「橋頭糖廠」約21.48公頃劃設為保存區，並於周邊劃設約6.28公頃為觀光發展特定專用區，不影響糖廠整體文化觀光發展。