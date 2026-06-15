佇立於台中舊城區的國定古蹟「台中州廳」，即將重現百年前典雅莊重的建築風華。這座創建於1913年的宏偉建築，由日治時期總督府營繕課技師森山松之助設計，與現今總統府（原台灣總督府）系出同源，不僅是台灣近代官署建築的重要典範，更承載著台中城市發展的歷史記憶，見證百年來城市治理與建築美學的演進歷程。
文化局表示，森山松之助是台灣近代公共建築發展的重要推手，其作品融合西方新古典主義風格與現代建築技術，兼顧空間機能與城市景觀。台中州廳採當時少見的街角主入口設計，以轉角塔樓作為視覺焦點，搭配左右對稱的衛樓及沿街延展的翼樓配置，展現穩重開闊的官署氣勢。入口車寄向外突出，立面則運用灰泥仿石砌、古典柱式、圓頂、三角山牆、圓形山牆及勳章飾等元素，充分展現大正時期建築融合西方古典美學與現代化思潮的時代特色。
文化局指出，台中州廳最具代表性的建築特色之一，便是優雅的馬薩式屋頂（Mansard Roof）。這種源自法國的雙折線坡屋頂，不僅塑造出典雅莊重的建築輪廓，也有效提升閣樓空間的使用效益，兼具美觀與實用功能。屋頂間點綴的牛眼窗，為建築增添細膩而富韻律感的立面變化，同時兼具採光與通風功能。整體建築以水平延展的線條為主體，搭配圓弧造型及精緻裝飾細節，營造出層次分明且比例優雅的建築美感。
此外，漫步州廳周邊，最令人印象深刻的莫過於經典的紅磚與灰白飾帶。森山松之助運用溫潤厚實的紅磚牆面，搭配灰白色仿石飾帶及洗石子仿古典石砌基座，形成鮮明而和諧的色彩對比。紅磚所展現的厚重歷史感，結合灰白飾帶勾勒出的水平線條，以及圓弧窗頂與窄長開窗等細部設計，共同構築出州廳獨具辨識度的建築語彙，也成為台中城市景觀中歷久彌新的經典風景。
文化局強調，台中州廳不僅是極具歷史價值的國定古蹟，更是台中百年城市發展的重要見證。未來州廳將持續作為舊城區重要的文化交流場域，透過展覽、藝文活動及空間開放，引領民眾近距離感受跨越世紀的建築之美。
此外，為讓大眾深入探索州廳故事，文化局特別出版首本完整介紹州廳的專書《城翼—台中州廳的百年翱翔》，書中收錄超過200張珍貴歷史照片，並透過插畫圖解揭開地下避難室、屋頂貓道等鮮為人知的空間故事。歡迎市民朋友至台中市各區圖書館 ( https://www.library.taichung.gov.tw/ ) 借閱，在紅磚與馬薩式屋頂交織的光影之間，共同品味台中的人文底蘊。
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文化局強調，台中州廳不僅是極具歷史價值的國定古蹟，更是台中百年城市發展的重要見證。未來州廳將持續作為舊城區重要的文化交流場域，透過展覽、藝文活動及空間開放，引領民眾近距離感受跨越世紀的建築之美。