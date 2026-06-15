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臺中一名68歲陳姓老翁日前前往銀行欲提領新臺幣40萬元購買黃金，行員發現他近期已多次提領鉅額現金超過200萬元現金，心中警鈴大作，立即通報警方到場關心。面對員警詢問，陳男對資金用途始終說得含糊不清，在一連串關心與提醒下，最終突然打消提領念頭。警方與銀行也將陳翁列為受詐騙的高風險對象。臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員曾郁嵐、黃致皓日前上午10點多執行巡邏勤務時，接獲轄內臺灣銀行通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙，請警方到場協助。據行員表示，一名陳姓男子欲臨櫃提領新臺幣40萬元現金，聲稱要購買黃金，然而在協助過程中，發現他近期已陸續提領超過200萬元現金，且在等待期間不斷與他人通話、操作手機，情況頗為可疑，遂通報警方到場了解。面對員警詢問，陳男始終堅稱提領現金是為了購買黃金，並表示先前提領的大筆款項也都拿去買了黃金，目前放在家中保管。然而當員警進一步詢問購買地點、店家名稱及交易方式時，他卻眼神閃爍、語焉不詳，始終無法清楚交代，甚至脫口而出一句：「就是這邊。」讓員警聽得一頭霧水，也更加察覺事有蹊蹺。員警隨即向陳男分析常見詐騙手法，提醒真正的黃金交易通常都有明確的店家資訊、交易憑證及購買紀錄，不太可能連購買地點都說不清楚。隨著員警一句句追問與說明，原本態度堅定的陳男似乎逐漸招架不住，突然改口表示：「那我不領了。」隨即快步離開銀行，留下滿腹疑問的員警與行員。