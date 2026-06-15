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韓國女星李惠利13日在首爾梨花女子大學舉辦個人粉絲見面會《HYERIDE》。然而，惠利在舞台上穿著的一套貼身剪裁洋裝，卻意外引發網友熱烈討論，不少人看到現場照片後紛紛驚呼，衣服的設計與視覺錯覺讓人誤以為惠利懷孕了，糟糕的服裝搭配被粉絲和網友狠批簡直是審美災難。見面會的其中一套舞台服裝，是一件帶有潑墨渲染感、下擺不規則剪裁的緊身連身裙。因為材質極度貼身，加上花色與光影分布不均，直接將惠利的身材缺點暴露無遺，甚至在腹部區塊形成了不自然的隆起視覺。影片被上傳到Threads上後，隨即湧入大量韓國網友的毒舌評論，有人直言：「看這件衣服因為錯覺以為惠利懷孕了」、「這件衣服怎麼越看越糟糕，有肚肉還穿這麼貼身的衣服顯露出來？」、「把漂亮的女孩穿成這樣，造型師到底是誰？」除了肚子部分引起誤會，還有許多人認為衣服的剪裁把惠利的腰線拉直，看起來毫無線條，甚至顯得胸部扁平，簡直是把惠利梨形身材的缺點放大了。不過，也有粉絲出面緩頰，認為惠利本身依舊非常漂亮、活力滿滿。事實上，李惠利近期除了忙於見面會與亞洲巡演的籌備，接下來還有許多工作規劃正在進行中。主演的新電視劇《給你夢想》已經定檔於7月開播，讓粉絲們相當期待。