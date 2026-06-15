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鄭麗文只見到科員！訪美規格一比高下立判

國民黨主席鄭麗文訪美行程進入尾聲，卻傳出遭「降格」，相較於過往由國務院副助卿接待，如今卻僅安排科長級官員會晤，引發國際議論紛紛。對此，資深媒體人黃暐瀚比對過往眾多政治人物的訪美規格，更凸顯出鄭麗文被「刻意降級」的說法，同時提及立法院長韓國瑜月底也將訪美，可互相比較雙方格局，便能明白。黃暐瀚指出，2015年10月，國民黨「換柱」之後，11月黨主席兼總統參選人朱立倫火速訪美，一天之內兩度進入白宮西廂「艾森豪大樓」，上午見國安會資深主任康達，下午再見副國務卿布林肯。因為在此之前，同年6月，民進黨總統參選人蔡英文，已經早一步見了布林肯，美方刻意「藍綠都見」，也算等距。黃暐瀚表示，這次國民黨主席鄭麗文的訪美行，目前看來會見官員的部分並不順利，除了沒有進到華盛頓特區的「艾森豪大樓」（國安會）與「杜魯門大樓」（國務院）外，也傳出僅在阿靈頓AIT總部，見到「desk officer」（國務院科員）。美方的理由，在此不揣測，但若傳言為真，鄭麗文主席的規格明顯是被刻意「降級」。黃暐瀚進一步提及，除了上述的2015蔡英文、朱立倫之外，2020年2月，副總統「當選人」賴清德也曾進入「艾森豪大樓」（會面官員保密），2026年1月民眾黨主席黃國昌、3月台中市長盧秀燕，也都在艾森豪大樓，見過美國國安會資深主任。黃暐瀚強調，有2大標準可以作為判斷依據，其一是有沒有跨過波多馬克河？其二則為會見官員層級？詳情細節有待鄭麗文回國解密。他也談到，韓國瑜院長這個月底即將訪美，上述2點條件，屆時比對，就能明白。