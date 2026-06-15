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汽車零組件大廠東陽今（15）日公布5月自結獲利，單月合併稅前淨利2.9億元，稅前每股純益0.49元，仍寫下歷年同期第三高表現。公司指出，5月獲利中已包含匯兌損失2736萬元，若排除匯損影響，單月獲利表現將更為突出。累計前5月，東陽自結合併稅前淨利18.32億元，累計稅前每股純益3.11元，同樣創下歷年同期第三高。東陽表示，隨著汽車零組件銷往美國的關稅條件逐步明朗，市場觀望氣氛可望降溫，也有助客戶恢復採購動能。若客戶拉貨節奏回到正常軌道，下半年接單狀況有機會穩定增溫。對汽車零組件產業而言，美國市場需求與關稅變化，一直是影響客戶下單節奏的重要因素。如今相關不確定性降低，後續補庫存與正常採購力道，將成為東陽下半年營運觀察重點。為因應未來3至5年的市場成長需求，東陽也持續推進產能擴建計畫。其中，台南科工廠已完工啟用，七股廠預計年底完成，新市廠則依原訂時程推進。東陽15日股價上漲5.53%，收105元。