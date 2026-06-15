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▲台糖今年成立80週年，再推出80週年限量2,000組的紀念商品《一步燒 •嫩雪花肉》職人禮盒。（圖／台糖提供）

糖是台糖DNA！吳明昌：產品高價值化與國人分享

▲黑砂糖燒酎是高餐大老師陳千浩以虎尾糖廠產製的黑糖精釀，並於2025年世界烈酒競賽中，從全球70個國家、2,598 款烈酒中脫穎而出，勇奪金牌殊榮，成功將傳統黑糖轉化為「黑金產業」。（圖／記者鍾泓良攝影）

台糖今年成立80週年，再推出80週年限量2,000組的紀念商品《一步燒 •嫩雪花肉》職人禮盒，禮盒結合台糖黑糖釀造且榮獲 2025年世界烈酒競賽（Spirits Selection by CMB）金牌的「《淬》黑砂糖燒酎」，以及由米其林大廚調味監製的台糖頂級雪花肉（松阪豬），將臺灣農業與地酒文化新創融合，成為台糖80璀燦新猷。禮盒內的「《淬》黑砂糖燒酎」是高餐大老師陳千浩以虎尾糖廠產製的黑糖精釀，並於2025年世界烈酒競賽中，從全球70個國家、2,598 款烈酒中脫穎而出，勇奪金牌殊榮，成功將傳統黑糖轉化為「黑金產業」。台糖為進一步延伸品牌價值，特邀米其林名廚簡天才師傅將台糖雪花肉透過低溫烹調技術鎖住肉汁鮮甜，搭配特製肯瓊辛香料與特別蒸餾的一步燒原酒，消費者不僅能親自體驗炙燒雪花肉獨有的儀式感，更能感受酒香、肉香與在地風土交織的星級美味。台糖董事長吳明昌說，台糖最早的產品就是糖，可以說是「台糖DNA」，如今用黑糖釀製黑砂糖燒酎，再搭配台糖所養殖出來的豬肉，讓整體產品朝向高價值化，「我想這種好的東西，跟好朋友跟我們台灣人一同分享。」台糖強調，《一步燒•嫩雪花肉》職人禮盒不僅匯聚台糖在製糖、釀酒與畜牧領域的精華成果，更承載台糖80年深耕土地、持續創新的品牌精神。台糖正以實際行動詮釋「在地價值」，將臺灣本土農業創新結合，也給國人一種生活享受，沈浸在臺灣獨有的風味，因為限量，歡迎消費者盡快購買。