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蔣萬安也將面臨「落跑市長」質疑？周軒：有人在警告

台北市榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，身為市長的蔣萬安昨晚率團飛往新加坡，今（15）日上午受邀出席2026世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS）開幕式，並與其他獲獎城市一同入座主桌。對此，政治工作者周軒卻透露，有人在警告蔣萬安不要輕舉妄動。周軒表示，蔣萬安人在新加坡，本以為可以風風光光的去領獎，卻不料後院失火了，而一切的起因，就是其自以為聰明地拋出「廢除監察院」。他也引述媒體報導指出，藍營時任新北市長的朱立倫、高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜等3名直轄市長中，都曾被貼上「落跑市長」標籤，更因此傳出「市長跳選大位只會失敗」的風聲。周軒進一步指出，蔣萬安未來也恐面臨相同困境，其中的幾個重點就在於，第一、蔣萬安已經是國民黨內部挑戰2028的人選之一；第二、蔣萬安已經被列為韓國瑜、侯友宜同等級的人選；第三、但是國民黨的「落跑市長選總統」沒有贏過。「為什麼在這個時間點出這一篇？」周軒認為，其實一切都很明白了，恐怕有人要警告蔣萬安不要輕舉妄動，至於面對這個考驗，蔣萬安能不能更上一層樓，一切都要看他個人的決斷力，而不是他的研考會主委殷瑋了。