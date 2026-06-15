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2026年世界盃足球賽小組賽G組迎來重量級對決，由世界排名第9的「歐洲紅魔」比利時，對戰擁有非洲傳奇球星薩拉（Mohamed Salah）坐鎮的埃及隊。這場於西雅圖體育場舉行的比賽，不僅是比利時展現奪冠實力的契機，更是埃及試圖終結世界盃「隊史首勝荒」的關鍵戰役。根據國外媒體《TNT Sports》分析，2：1的比數最有機會，總進球數預計會大於2.5球。比利時在本屆資格賽中保持不敗，不僅攻擊火力兇猛，且陣中擁有德布勞內（Kevin De Bruyne）、多庫（Jeremy Doku）與特羅薩德（Leandro Trossard）等頂級創造者。儘管後衛澤諾·德巴斯特（Zeno Debast）因傷缺陣，迫使總教練魯迪·加西亞（Rudi Garcia）啟用麥切勒（Brandon Mechele）與恩戈伊（Nathan Ngoy）這對經驗較淺的中衛組合，但比利時憑藉強大的中場控制力與豪華進攻鋒線，依然被視為本場比賽的熱門獲勝方。反觀埃及隊，雖然在非洲區資格賽表現穩定，但始終難以在世界盃賽場上證明自己。隊史七次世界盃出賽中，苦吞2平5敗，至今一勝難求。總教練霍薩姆·哈桑（Hossam Hassan）深知防守的重要性，將倚重由莫罕納德·拉辛（Mohanad Lasheen）與馬爾旺·阿提亞（Marwan Attia）組成的中場屏障，期待透過緊密的防守組織，伺機利用薩拉與馬爾穆什（Omar Marmoush）的快攻威脅對手。針對這場賽事，體育博彩分析專家給出了深入的勝負預測與投注指南：📍勝負預測： 比利時將以2：1擊敗埃及。專家認為，雖然比利時具備戰術優勢與陣容深度，但埃及薩拉的個人能力足以撕裂比利時缺乏默契的中衛搭檔，因此要保持不失球難度極高。📍最佳投注建議（Top Tip）： 比利時獲勝。賠率為1.40，反映出比利時在整體素質上的顯著優勢。📍進階投注（Value Bet）： 比利時上下半場均有進球。賠率為2.75，鑑於比利時近五場比賽的恐怖進攻效率，這項選擇被認為是具備高性價比的策略。📍進球總數預測： 大於2.5球。賠率為2.00，考量到比利時脆弱的中衛防線，以及兩隊皆具備強大進攻天賦，開出大球機率相當高。📍長線潛力股： 德布勞內進球。賠率為3.75，德布勞內具備長射與自由球破門能力，只要能維持先發70分鐘以上的出賽時間，破門機率極大。這場比賽將於台灣時間6月16日凌晨開賽。對於埃及而言，能否利用比利時防線的不穩定性完成歷史性突破？而比利時是否能順利奪下開門紅，奠定小組出線的基石？這場充滿對抗張力的G組開門戰，勢必會是本屆賽事的一大看點。