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韓國歌手兼演員IU（李知恩）在《21世紀大君夫人》爭議後首度公開露面。她近日低調現身多年合作夥伴的婚禮，不僅親自到場送上祝福，更登台獻唱代表作《Blueming》作為祝歌。婚禮主角是長期負責IU安全工作的安保團隊成員，當天IU以一身簡約打扮現身，臉上始終掛著燦爛笑容，與現場賓客親切互動，氣氛相當溫馨。她更特地上台演唱《Blueming》，以歌聲為新人送上最真摯的祝福，為婚禮增添不少亮點。在《苦盡柑來遇見你》中飾演IU小時候的童星金泰妍也出席了同場婚禮，她的媽媽透過社群平台分享婚禮花絮，開心寫下：「去參加婚禮，竟然就坐在姐姐旁邊，我女兒終於願望成真了。」貼文同時公開與IU的合照。照片中的IU展現一貫親和力，不少網友看見後紛紛表示「完全沒有明星架子」、「人美心也美」。IU主演的《21世紀大君夫人》日前捲入歷史考證爭議，觀眾怒批劇本矮化韓國國格、扭曲歷史，讓男女主角邊佑錫、IU也跟著受到波及，並公開發表道歉聲明。IU坦言自己在接演作品時考慮得不夠周全，未能更加深入理解相關歷史背景，因此向觀眾表達歉意。