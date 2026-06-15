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▲貝克漢家族撕裂，小妹哈珀（左）過去和大哥布魯克林（右）、大嫂妮可拉（中）關係還不差，現在兄嫂擺明與家人鬧不和，連她的面都不願意見。（圖／翻攝自 IG@harperbeckhamdaily2）

▲大衛貝克漢獲得在好萊塢星光大道的星星，家族內鬥卻仍在上演。（圖／美聯社／達志影像）

▲布魯克林貝克漢（左）與妮可拉佩茲（右）和貝克漢家族鬧翻，堅持不和解。（圖／美聯社／達志影像）

英國貝克漢家族內鬥，進入最新一波的高潮：小妹哈珀在老爸大衛於好萊塢星光大道擁有屬於自己的星星典禮之後，坐車來到大哥布魯克林與大嫂妮可拉佩茲的家門口，眼看無法見到他們一面，馬上又坐車離去，卻被狗仔攝影拍了下來。布魯克林與妮可拉的人員諷刺這是大衛與妻子維多莉亞安排的「假偷拍」，氣得他們也反擊：「擺明了在胡說八道！」自從去年布魯克林與妮可拉接連缺席大衛和維多莉亞的慶生活動、外界開始感覺到不尋常的氣氛，後來布魯克林發了長文痛斥爸媽掌控他的行為，只為了經營「貝克漢家族」的完美形象，更稱他們千方百計破壞他的婚姻，媽媽還在他婚禮上硬是拉住他共舞、不想還給新娘，氣得妮可拉跑回房間哭。哈珀到他家門口時，他與妮可拉在距離洛杉磯很遙遠的紐約，他們的人員更諷刺哈珀有那麼剛好被攝影機拍到？根本是安排好的假偷拍。這下換成大衛與維多莉亞要不開心了。他們透過公關人員反駁「假偷拍」的說法，表明這根本是胡說八道。對於貝克漢夫婦的還擊，布魯克林與妮可拉這一方，還沒有最新的回應。公婆與兒子、媳婦鬧到無法和平共處，不時隔空交火，也讓外界歎為觀止。《紐約郵報》八卦版，則引述不具名消息來源，稱布魯克林本來就沒有計畫要出席父親留名好萊塢星光大道的典禮。布魯克林與妮可拉在洛杉磯的住處，開車到好萊塢星光大道才十多分鐘的車程，以當地的標準算是很近，即便如此，他們都沒有意願要到場，寧可前往搭飛機要5個多小時的紐約，因而哈珀搭車到他們家門口時，他們當然不會在家，她一定只能敗興而歸。《紐約郵報》八卦版還報導，消息人士稱有兩件事情是可以確定的：布魯克林不想見到他的爸媽，以及妮可拉非常難搞。因而這兩個條件加在一起，貝克漢家族的內鬥，短期內還不可能結束，兩邊很難真正達成和解。