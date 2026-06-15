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國民黨主席鄭麗文訪美行程進入尾聲，日前她才高調喊見美國總統川普（Donald John Trump），不過卻因過程中種種親中言論，又頻與統戰人士合影，最終國務院僅派出「科室級」官員會晤，規格明顯比其他政治人物低了一階，引發政壇熱議。對此，律師黃帝穎直指鄭麗文「6大失格事蹟」，已留下歷史紀錄，無法洗白。黃帝穎首先指出，鄭麗文出訪前揚言見川普、搞定華府，遭戰鬥藍領袖趙少康狂酸，鄭麗文是「國民黨百年奇才」；其次，美國福斯新聞（Fox News）知名主持人瑪麗亞．巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）直言，鄭麗文是「北京的人（Beijing’s person）」。黃帝穎續指，第三點、美國國會多數黨領袖約翰·圖恩（John Thune）拒見鄭麗文，其強調挺台防衛。他提到，圖恩向媒體表示，沒有安排會見鄭麗文，但全力支持強化台灣防衛，其認為美國國會盡力捍衛台灣，抵禦中國挑釁。接著，黃帝穎提到，第四點、鄭麗文訪美爆發疑似中共黑幫圍事。鄭麗文在紐約出席「亞洲協會」座談會時，被一名身穿「擁抱共產黨、台灣變香港」衣服的中國民眾質疑中共武力犯台問題，該男子遭架走後，在門口遭到疑似中共黑幫成員恐嚇威脅；而這名發出恐嚇的男子，甚至護送鄭麗文車隊，還在現場咆哮稱，自己的老大是郭良琪。黃帝穎直言，第五、鄭麗文在華府原訂與美國國安會（NSC）官員會面，但被臨時取消會面；第六、華府媒體消息透露，國務院派來會晤鄭麗文的官員，層級低得極為罕見，較過往國民黨黨魁訪美的常規慣例，足足「連降三級」，華府媒體圈盛傳，本次接見鄭麗文的正是最基層的「科室人員」。