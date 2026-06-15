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屏東損失1485萬 芋、一期水稻受損嚴重

多日豪雨造成農業災情。根據農業部最新統計，農業產物及民間設施估計損失計3276萬元，各縣市來看，以屏東縣損失1684萬元、台南市損失673萬元、雲林縣損失291萬元較為嚴重。受損農作物包括西瓜、苦瓜、芋、一期水稻及龍眼等。自6月8日以來豪雨下了許多天，也造成農業損失。根據農業部農糧署與林保署截至6月15日17時統計，彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物及民間設施估計損失計3276萬元。以各縣市來看，屏東縣損失1684萬元（占51％）、台南市損失673萬元（占21％）及雲林縣損失291萬元（占9％）較為嚴重。農業部估計，損失金額3263萬元，農作物被害面積1092公頃，被害程度14％，換算無收穫面積158公頃，受損作物主要為一期水稻，被害面積285公頃，損害程度23％，換算無收穫面積66公頃，損失金額724萬元，其次為芋、龍眼、苦瓜及西瓜等。另外，林產損失金額總計3萬元，主因林木受損所致；民間設施估計損失金額9萬元，主因水平棚架網室受損。農業部說明災情報告資料持續彙整更新。