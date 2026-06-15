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AI個股成為市場火熱焦點，伴隨而來的是個股震盪幅度加劇，不少股民抱上又抱下，如果不想只波段操作，要長線投資該選誰？外媒《The Motley Fool》指出，台積電、Alphabet與輝達今年以來表現仍優於標普500指數，且三家公司各自掌握AI產業鏈的關鍵位置，長線仍具成長想像。報導指出，台積電是全球最重要的晶片代工廠，掌握全球約7成處理器生產，以及近9成先進製程晶片。對AI市場而言，台積電的優勢在於不必押注哪一家AI公司最後勝出，只要科技巨頭與AI新創持續推出自研晶片，背後多數高階製造需求都可能流向台積電。隨著OpenAI、Anthropic、Meta、Google等公司加碼AI運算，先進晶片需求仍有望擴大。台積電先前也預估，2030年全球半導體市場規模將達1.5兆美元，AI晶片將是主要成長來源之一。Alphabet則透過Gemini擴大AI布局。報導指出，Gemini用戶數過去一年成長超過1倍，目前已突破9億人，雖然聲量未必超越ChatGPT或Claude，但Alphabet真正的優勢在於龐大的產品生態系。Gemini已陸續整合進Google搜尋、YouTube、廣告、Google Workspace與Google Cloud等服務。隨著AI功能滲透既有產品，Alphabet可透過雲端服務成長、訂閱升級、廣告工具強化等方式提高收入。報導也提到，Apple新版Siri採用Gemini作為核心AI技術之一，據傳每年將向Alphabet支付約10億美元授權費，顯示Gemini已開始直接轉化為商業收益。輝達雖已大漲多年，但《The Motley Fool》認為，其AI晶片領導地位短期仍難撼動。報導指出，輝達目前掌握約86%的AI資料中心晶片營收市占率，遠高於AMD約7%的水準。輝達最近一季營收年增85%，接近820億美元；調整後每股盈餘年增140%，達1.87美元，顯示AI伺服器需求仍強。報導也認為，若未來機器人與自動化產業加速發展，對高效能晶片的需求還會進一步擴大。