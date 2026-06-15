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▲知名體育評論員波特諾伊在社群媒體上火力全開，對馬刺教頭強森（Mitch Johnson）堅持重用福克斯（De'Aaron Fox）而壓縮哈珀時間的調度表達強烈不滿。（圖／美聯社／達志影像）

▲總冠軍賽期間，哈珀以49.3%的驚人命中率場均攻下18.0分，無疑已證明自己具備先發資質。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺隊在本屆NBA總冠軍賽不敵紐約尼克隊，結束了驚奇的2026賽季。本季表現亮眼的新秀哈珀（Dylan Harper）在總冠軍賽中展現出足以扛起重任的實力，卻在整個例行賽中多半擔任替補，不僅引起體育名嘴波特諾伊（Dave Portnoy）痛批馬刺調度「如黑襪醜聞般荒謬」，隊友瓦塞爾（Devin Vassell）更在賽後證實，哈珀對其角色與上場時間分配感到相當沮喪。在總冠軍賽第5戰進行期間，知名體育評論員波特諾伊在社群媒體上火力全開，對馬刺教頭強森（Mitch Johnson）堅持重用福克斯（De'Aaron Fox）而壓縮哈珀時間的調度表達強烈不滿。波特諾伊甚至語出驚人地將此調度比作棒球史上臭名昭著的「黑襪醜聞」，他直言：「馬刺放著表現更積極的哈珀不用，卻死守福克斯，這簡直是瘋了。」波特諾伊的批評並非無的放矢。在第5戰中，當福克斯上半場11投僅3中、僅得7分時，替補上陣的哈珀卻以極高效率攻下21分，全場更繳出25分、5籃板、4助攻的成績，成為球隊在落後局面下唯一的進攻亮點。除了外界的抨擊，馬刺內部也傳出了不和諧的聲音。資深球員瓦塞爾在賽後受訪時，首度談及哈珀本季的心理狀態。他表示：「哈珀一直對球隊給他的角色設定和上場時間感到不滿，他知道自己具備明星級的天賦。」儘管如此，瓦塞爾也對哈珀的心理素質給予高度評價：「即便心中有情緒，當球隊最需要他時，他依然義無反顧地挺身而出。我們擁有的是一顆明日之星，我知道他將在休賽季投入無比的努力來進化自己。」現年20歲的哈珀作為去年選秀會的第2順位新秀，本賽季69場例行賽中僅先發4場，場均時間僅22.6分鐘。雖然他以場均11.8分、3.4籃板、3.9助攻的成績幫助馬刺打出62勝的佳績，但在季後賽與總冠軍賽的高強度舞台上，他明顯已進化為球隊僅次於文班亞馬（Victor Wembanyama）的第2號進攻箭頭。總冠軍賽期間，哈珀以49.3%的驚人命中率場均攻下18.0分，無疑已證明自己具備先發資質。馬刺球團將面臨嚴峻挑戰，究竟該如何調整陣容與戰術定位，以安撫這位不甘屈居板凳的超級新秀，並圍繞他與文班亞馬打造下一座總冠軍，將是馬刺隊今年夏天最重要的課題。